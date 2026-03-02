Fiica Elenei Lasconi, atac la Patriarhul României. „Ali Khamenei era de de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât Satana ăla de Preafericit Părinte Daniel”

Fiica Elenei Lasconi stârnește o nouă controversă în spațiul public. Aceasta a publicat un mesaj în care susține că Ali Khamenei ar fi fost un simbol al feminismului și al moralității, spre deosebire de Patriarhul Daniel, potrivit Mediafax.

„Ali Khamenei era de de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât Satana ăla de Preafericit Părinte Daniel. Am spus ce am avut de spus”, a transmis Oana Lasconi.

Mesajul postat de Oana Lasconi folosește termeni duri la adresa Patriarhului Daniel și ridică în slăvi un personaj politic și religios extrem de controversat pe plan internațional. Declarația despre „feminismul” lui Khamenei contrazice realitatea dură din Iran, unde forțele de securitate au ucis mii de femei care au protestat pentru libertate. Mișcarea „Femei, Viață, Libertate” a început după moartea tinerei Masha Amini, arestată de poliția morală a regimului pentru că nu purta hijab.

În urma acestei mișcări, alte femei au devenit simboluri ale represiunii anti-feministe: Nika Shakarami, o adolescentă de 16 ani, a fost găsită moartă în condiții suspecte în timpul protestelor de acum patru ani, pentru eliberare feministă.

Hadis Najafi a fost ucisă de forțele de securitate în timpul protestelor, iar Sarina Esmailzadeh, o adolescentă de 16 ani, a murit după ce a fost lovită cu bruralitate de forțele de poliție, la protestele de acum patru ani.

Recent, Oana Lasconi a încercat o carieră politică în cadrul Partidului Socialist Român (PSR), formațiune care se consideră continuatoarea mișcării comuniste din România. Totuși, aceasta a decis să părăsească partidul după o perioadă scurtă de timp.

„Aderarea mea la PSR a reprezentat o acțiune de combatere a acestor politici fără fond, însă, în urma tuturor discuțiilor de până acum, realizez că energia mea ar fi mai degrabă folosită în lupte interne decât în lupta de clasă. Consider asta inacceptabil, deoarece, după cum spuneam, oamenii suferă acum, iar soluția nu trebuie să aștepte o omogenizare a unui grup incompatibil, care e posibil să nu vină niciodată. De aceea, am decis să mă retrag și să îi ajut pe cei cu nevoie urgentă de soluții”, scrisese Oana Lasconi.

