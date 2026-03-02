Comandamentul Central al SUA a declarat, luni, că autoritățile din Kuweit au doborât, din greșeală, trei avioane de vânătoare americane, în timp ce Iranul ataca regiunea, relatează Politico.

„La ora 23:03 ET, pe 1 martie, trei avioane F-15E Strike Eagles ale SUA care zburau în sprijinul operațiunii Epic Fury s-au prăbușit deasupra Kuweitului din cauza unui aparent foc prietenos”, a declarat Comandamentul Central într-un comunicat. „În timpul luptelor active – care au inclus atacuri ale avioanelor iraniene, rachete balistice și drone – avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene ale SUA au fost doborâte din greșeală de apărarea aeriană kuweitiană”, a adăugat acesta.

Statele Unite și Israelul au lansat atacuri împotriva unor ținte din Iran încă de sâmbătă dimineață, cu scopul de a răsturna regimul clerical de la Teheran. Iranul a ripostat cu atacuri de represalii, folosind rachete și drone care au vizat mai multe țări din Golf și baze americane din Orientul Mijlociu.