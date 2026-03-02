Comandamentul Central al SUA a declarat, luni, că autoritățile din Kuweit au doborât, din greșeală, trei avioane de vânătoare americane, în timp ce Iranul ataca regiunea, relatează Politico.
„La ora 23:03 ET, pe 1 martie, trei avioane F-15E Strike Eagles ale SUA care zburau în sprijinul operațiunii Epic Fury s-au prăbușit deasupra Kuweitului din cauza unui aparent foc prietenos”, a declarat Comandamentul Central într-un comunicat.
„În timpul luptelor active – care au inclus atacuri ale avioanelor iraniene, rachete balistice și drone – avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene ale SUA au fost doborâte din greșeală de apărarea aeriană kuweitiană”, a adăugat acesta.
Statele Unite și Israelul au lansat atacuri împotriva unor ținte din Iran încă de sâmbătă dimineață, cu scopul de a răsturna regimul clerical de la Teheran. Iranul a ripostat cu atacuri de represalii, folosind rachete și drone care au vizat mai multe țări din Golf și baze americane din Orientul Mijlociu.
„Toți cei șase membri ai echipajului s-au catapultat în siguranță, au fost localizați și preluați și se află în stare stabilă. Kuweitul a recunoscut acest incident și suntem recunoscători pentru eforturile forțelor de apărare kuweitiene și pentru sprijinul acordat în această operațiune în curs”, a declarat Comandamentul Central.
„Cauza incidentului este în curs de investigare. Informații suplimentare vor fi făcute publice pe măsură ce vor fi disponibile”, a adăugat acesta.
RECOMANDĂRILE AUTORULUI:
Rusia livrează arme Iranului, dar sunt ca o picătură de apă dulce într-un ocean. „Kremlinul nu are nicio intenție de a salva Teheranul de atacurile lansate de SUA și Israel”
Culisele operațiunii „Răgetul Leului”, cea mai mare misiune de luptă aeriană din istoria Israelului. „A fost fracturată capacitatea Iranului de a contracara acțiunile ulterioare”