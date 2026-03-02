Prima pagină » Actualitate » Opt avioane de pasageri au decolat astăzi din Abu Dhabi. Care sunt destinațiile

02 mart. 2026, 15:53, Actualitate
Opt avioane de pasageri au reușit să decoleze luni de pe aeroportul din Abu Dhabi. Acestea se îndreaptă către orașe din Asia și Europa. La bord se află turiști și alte persoane care încearcă să plece din Orientul Mijlociu, relatează Mediafax. 

Luni, portalul web de urmărire a traficului aerian, Flight Radar, a anunțat, pe platforma X, că opt zboruri de pasageri au decolat din Abu Dhab. Primul avion a decolat în jurul orei locale 14.00. Avioanele se îndreaptă către aeroporturi din Asia și Europa. În ordinea plecării lor, avioanele se îndreaptă către New Delhi, Islamabad, Mumbai, Karachi, Moscova, Paris, Amsterdam și Londra.

Mai multe companii aeriene și-au suspendat zborurile din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. De asemenea, multe aeroporturi din regiune sunt închise, unele fiind vizate de atacurile aeriene ale iranienilor. Ca urmare, mii de călători au rămas blocați în diferite locuri din Orientul Mijlociu, printre aceștia sunt și numeroși români.

„În acest moment, avem mai multe sesizări ale cetățenilor români din mai multe țări din lume, cetățeni români care au zborurile anulate, dată fiind perturbarea programului internațional de zboruri, în special în Indonezia, Cambodgia și Thailanda”, a anunțat luni ministrul român de externe, Oana Țoiu.

De altfel, ministrul i-a îndemnat pe români să contacteze consulatele sau să se înscrie pe platforma consulat.ro pentru ca MAE să poată facilita relația cu autoritățile din țările respective, în situațiile în care numărul de zile de ședere, vizele de turism, accesul pe teritoriu are o durată care depășește durata anterior planificată.

