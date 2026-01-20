Mii de norvegieni sunt avertizați că proprietățile le pot fi rechiziționate în caz de război. Ce scrisori au primit de la armată

Mii de norvegieni sunt avertizați că proprietățile le pot fi rechiziționate în caz de război. O parte dintre cetățeni au primit, deja, scrisori din partea armatei prin intermediul cărora sunt înștiințați despre acest aspect, în cursul zilei de luni, 19 ianuarie 2026. Clădirile, terenurile, precum și utilajele și ambarcațiunile reprezintă bunurile care pot fi rechiziționate, în Norvegia, în cazul unui conflict armat.

Proprietățile cetățenilor din Norvegia pot fi rechiziționate, în condițiile unui război. Începând cu ziua de luni, 19 ianuarie 2026, armata norvegiană a început să transmită scrisori către cetățeni prin care îi înștiințează cu privire la acest aspect. Potrivit datelor, vor fi emise aproximativ 13.500 de rechiziții „pregătitoare”, notează MEDIAFAX, care citează Le Figaro.

„Rechizițiile au scopul de a permite forțelor armate, într-o situație de război, să aibă acces la resursele necesare pentru apărarea țării”, a explicat armata într-un comunicat.

Bunurile ar putea fi folosite de armată, în caz de război

Odată cu războiul din Ucraina, norvegienii au început să își consolideze apărarea. În timp de pace, norvegienii nu vor rămâne fără proprietăți. Însă, cetățenii sunt informați de faptul că, în cazul unui război, bunurile lor ar putea fi folosite, în caz de necesitate, de forțele armate. Informarea primită de cetățeni are o valabilitate de un an.

„Importanța de a fi pregătiți pentru crize și război a crescut semnificativ în ultimii ani. Norvegia se află în cea mai gravă situație de securitate de la al Doilea Război Mondial încoace. Societatea noastră trebuie să fie pregătită să facă față crizelor de securitate și, în cel mai rău caz, războiului. Am început o consolidare masivă a pregătirii militare și civile. (N.r. Scrisorile) consolidează pregătirea și reduc incertitudinea privind alocarea resurselor în caz de criză sau război”, a declarat generalul-maior Anders Jernberg.

