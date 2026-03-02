Prima pagină » Știri externe » Portavionul american USS Gerald R. Ford a intrat în „operațiuni de luptă active” împotriva Iranului. CENTCOM: „Forțele americane s-au apărat cu succes împotriva a sute de atacuri cu rachete și drone iraniene”

Cristian Lisandru
02 mart. 2026, 14:36, Știri externe
Galerie Foto 9

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat că portavionul USS Gerald R. Ford a intrat în operațiuni de luptă active în estul Mediteranei, lansând aeronave în sprijinul Operațiunii Epic Fury, care vizează infrastructura militară iraniană și consolidează atacurile aliate din regiune. Desfășurarea plasează cel mai avansat portavion al Marinei în centrul operațiunilor aeriene reale împotriva Iranului, notează Army Recognition, consolidând descurajarea americană și capacitatea de răspuns rapid pe fondul escaladării tensiunilor dintre Teheran și Washington.

  • Desfășurarea aduce cel mai avansat portavion din punct de vedere tehnologic al Marinei într-un teatru operațional real, în contextul tensiunilor crescute dintre SUA și Iran, extinzând puterea aeriană maritimă fără a se baza pe baze terestre fixe.
  • În calitate de navă lider din clasa Ford, sistemul electromagnetic de lansare a aeronavelor al navei de război de 100.000 de tone și suita avansată de radare sporesc capacitatea de generare a ieșirilor și flexibilitatea operațională în comparație cu portavioanele clasice din clasa Nimitz.

USS Gerald R. Ford | Foto – Mediafax

Portavionul USS Gerald R. Ford operează din estul Mării Mediterane

Operând din estul Mării Mediterane, portavionul USS Gerald R. Ford lansează aeronave de atac, război electronic și avertizare timpurie aeriană pentru a sprijini Operațiunea Epic Fury.

Potrivit oficialilor americani din domeniul apărării, Operațiunea Epic Fury integrează aviația navală, focurile de precizie cu rază lungă de acțiune, capacitățile cibernetice și resursele de informații pentru a impune o presiune susținută asupra rețelelor adverse care operează în anumite părți ale Levantului și în zonele maritime adiacente.

CENTCOM a transmis că, în urma valului inițial de atacuri, forțele americane s-au apărat cu succes împotriva a sute de atacuri cu rachete și drone iraniene, cu daune minime la infrastructură. Operațiunea a introdus, de asemenea, noi elemente tactice, inclusiv prima utilizare în luptă a dronelor de atac unidirecționale ieftine de către Task Force Scorpion Strike a CENTCOM, semnalând o evoluție către arhitecturi de atac mai distribuite și mai ușor de utilizat.

Sursa – CENTCOM

USS Gerald R. Ford oferă o componentă critică de atac maritim și superioritate aeriană

USS Gerald R. Ford oferă o componentă critică de atac maritim și superioritate aeriană. Fiind nava principală a clasei Ford, CVN 78 a fost proiectată pentru a oferi rate mai mari de generare a ieșirilor și o eficiență îmbunătățită în luptă în comparație cu portavioanele clasice din clasa Nimitz, mai notează Army Recognition.

  • Sistemul său electromagnetic de lansare a aeronavelor înlocuiește catapultele cu abur, permițând lansări de aeronave mai rapide și mai flexibile și reducând stresul mecanic asupra fuselajelor.
  • „Echipamentul avansat și sistemele reproiectate de manipulare a armelor sunt proiectate pentru a susține operațiuni susținute de mare ritm, o capacitate deosebit de relevantă într-o campanie care implică valuri repetate de atac și misiuni defensive de contracarare aeriană”, mai arată Army Recognition.
  • Aripa aeriană de transport permite o abordare operațională stratificată.

Avioanele F/A-18E/F Super Hornets oferă capacitate de atac de precizie împotriva țintelor fixe și mobile, în timp ce EA-18G Growlers efectuează suprimarea apărării aeriene inamice împotriva rețelelor radar și de rachete iraniene.

Sursa – CENTCOM

Avioanele E-2D Advanced Hawkeye extind avertizarea timpurie aeriană și managementul luptei, cruciale într-un mediu caracterizat de riposte la scară largă cu rachete și drone.

În funcție de componența aripei aeriene, avioanele de vânătoare F-35C ar adăuga capacitatea de penetrare stealth împotriva țintelor puternic apărate, crescând supraviețuirea în timpul misiunilor de atac la mare distanță, se mai precizează în analiza Army Recognition.

Sursa – CENTCOM

Adâncime operațională și flexibilitate de manevră, scut maritim integrat și o postură de „sabie”

Lansarea din estul Mediteranei oferă Statelor Unite adâncime operațională și flexibilitate de manevră. Mobilitatea portavionului complică calculele de țintire iraniene și reduce dependența de bazele regionale fixe care ar putea fi vulnerabile la atacuri cu rachete balistice.

Propulsia nucleară permite portavionului USS Gerald Ford să susțină operațiuni fără constrângeri de combustibil, în timp ce escortarea distrugătoarelor echipate cu Aegis contribuie la apărare împotriva rachetelor balistice și la capacități de atac la distanță, prin crearea unui scut maritim integrat și o postură de „sabie”.

Sursa – CENTCOM

Strategic, Operațiunea Epic Fury semnalează o trecere de la atacuri de represalii limitate la o campanie mai amplă care vizează dezmembrarea elementelor cheie ale arhitecturii atacurilor militare ale Iranului.

  • Prin vizarea nodurilor de comandă, a sistemelor de apărare aeriană și a infrastructurii de lansare, Statele Unite par concentrate pe degradarea capacității Teheranului de a coordona atacuri cu rachete și drone la scară largă.
  • Apărarea cu succes împotriva a sute de proiectile de represalii subliniază amploarea confruntării și evidențiază importanța integrării stratificate a apărării aeriene și antirachetă în sistemele navale și terestre.

„Pentru Marina SUA, utilizarea în luptă a portavionului USS Gerald R. Ford într-o campanie de mare intensitate oferă o validare semnificativă a investițiilor în modernizarea clasei Ford. Clasa a fost concepută pentru a susține tempo-uri operaționale mai mari cu efective reduse și o supraviețuire îmbunătățită”, notează Army Recognition.

