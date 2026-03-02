Cât plătește un bărbat în fiecare noapte la un hotel din Dubai, după ce a rămas blocat: „Felul principal și apa au costat 120 de dolari” 

O călătorie de afaceri în Dubai s-a transformat rapid într-o experiență stresantă pentru un designer de interior. După ce zborul spre Marea Britanie a fost anulat din cauza închiderii aeroportului și a exploziilor raportate în oraș, Kunal Trehan a fost nevoit să plătească aproximativ 670 de dolari pe noapte pentru cazarea într-un hotel de lux.

Când a auzit prima explozie, bărbatul a auzit prima explozie. Inițial, el și partenerul său au crezut că este vorba despre lucrări de demolare. Situația a devenit una alarmantă când a verificat aplicație Qatar Airways și a văzut că zborul lor fusese anulat.

Cât plătește un bărbat în fiecare noapte la un hotel din Dubai, după ce a rămas blocat

„Am început să mă panichez puțin, întrebându-mă dacă se întâmplă ceva și cum vom scăpa”, a povestit Trehan, potrivit Click.

Exploziile au continuat și pe parcursul zilei, cerul era acoperit de „norii de fum” și „lumina portocalie a rachetelor”. Personalul hotelului a instruit oaspeții să intre la interior și să închidă perdelele, în timp ce holurile erau pline de oameni speriați.

În plină noapte, telefoanele lor au emis un mesaj de alertă de urgență, care îi îndemna să se adăpostească imediat. „La miezul nopții, eu și partenerul meu ne pregăteam să ne culcăm când am auzit încă o explozie. «Ce naiba facem?», l-am întrebat pe partenerul meu”, a povestit Trehan. Oaspeții au fost conduși în subsolul hotelului pentru siguranță, unde au petrecut aproximativ trei ore, în timp ce angajații încercau să mențină calmul.

Cheltuieli imense pe mâncare și cazare

Camera de hotel a costat 670 de dolari pe noapte, iar cina – doar felul principal și apă – a însumat 120 de dolari. „Suntem incredibil de norocoși, dar complet lipsiți de control”, a spus Trehan, subliniind că siguranța lor nu poate fi garantată, iar incertitudinea persistă.

