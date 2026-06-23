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„Cele mai mari deficite din UE și inflație galopantă”. Criza politică din România, în atenția presei internaționale după votul din Parlament

„Cele mai mari deficite din UE și inflație galopantă”. Criza politică din România, în atenția presei internaționale după votul din Parlament
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Respingerea în Parlament a Guvernului propus de premierul desemnat Adrian Veștea a atras reacții ample în presa internațională, care descrie situația din România drept una dintre cele mai dificile crize politice din ultimii ani.

Publicații precum Reuters, Politico, Bloomberg, AP News și ABC News avertizează asupra riscurilor pentru stabilitatea politică și economică a țării, asupra accesului la fonduri europene și asupra posibilității organizării de alegeri anticipate.

Reuters: „Premierul desemnat al României a pierdut votul de încredere din Parlament, criza politică se adâncește”

”Prim-ministrul nominalizat al României, Adrian Veștea, nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului luni seară, după ce opoziția de extremă dreapta a refuzat să-l susțină, prelungind o criză politică ce amenință accesul țării la fondurile UE și ratingurile sale de credit.

Președintele centrist Nicușor Dan trebuie acum să nominalizeze un alt prim-ministru, care va avea la dispoziție 10 zile pentru a forma un cabinet și a solicita aprobarea Parlamentului.”

Reuters amintește că legislația românească permite dizolvarea Parlamentului și convocarea alegerilor anticipate dacă doi premieri desemnați nu reușesc să obțină sprijinul legislativului în termen de 60 de zile.

Agenția subliniază însă că România nu a organizat niciodată alegeri parlamentare anticipate și că majoritatea analiștilor se așteaptă ca viitorul candidat propus de șeful statului să obțină susținerea necesară.

POLITICO: „Criza politică din România se intensifică, odată cu respingerea de către parlament a noului guvern”

”Parlamentul României a refuzat luni seară să susțină guvernul propus de prim-ministrul desemnat Adrian Veștea, ceea ce a adâncit impasul politic al țării.

Veștea este al doilea politician ales de președintele Nicușor Dan pentru a forma un guvern de când premierul Ilie Bolojan a fost înlăturat din funcție printr-un vot de neîncredere în luna mai a anului trecut. Doar 189 de parlamentari au votat în favoarea cabinetului propus de politicianul de centru-dreapta, mult sub cei 233 necesari pentru a forma o nouă administrație.

Noua respingere vine la doar câteva săptămâni după ce candidatul inițial al lui Dan pentru a forma un guvern, Eugen Tomac, nu a reușit, de asemenea, să obțină sprijinul majorității parlamentului țării”, relatează POLITICO.

Bloomberg: „România, într-o ultimă încercare de a forma un cabinet după eșecul votului”

”Președintele român va face un ultim efort pentru un guvern pro-Uniunea Europeană după ce candidatul său nu a reușit să obțină un vot de încredere, prelungind un impas politic care blochează reforme cheie pentru finanțarea crucială a UE.

Țara se confruntă cu o perioadă tot mai mică pentru a forma un cabinet stabil și a asigura un ajutor de până la 8 miliarde de euro (9,1 miliarde de dolari), care expiră la sfârșitul lunii august. Fără acesta, România se va chinui să reducă unul dintre cele mai mari deficite bugetare ale UE și se confruntă cu riscul ca ratingul său de credit să fie redus la statutul de junk”.

AP News: „Criza politică se adâncește, parlamentarii români respingând noul guvern”

„Luni seară, parlamentarii români au respins noul guvern propus de premierul desemnat Adrian Veștea, care spera să pună capăt crizei politice prelungite a țării.

Votul din Parlament a eșuat – cu 189 de voturi pentru și 23 împotrivă – iar mai mult de jumătate dintre parlamentari s-au abținut. Era nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi adoptat. Rezultatul încheie o criză politică de luni de zile, care a început atunci când un vot de neîncredere a răsturnat guvernul anterior în luna mai.

Președintele român, Nicușor Dan, a declarat că l-a desemnat pe Veștea, membru de lungă durată al Partidului Național Liberal (PNL), să încerce să formeze un guvern pe baza experienței sale administrative anterioare. Veștea a fost a doua nominalizare a lui Dan la funcția de prim-ministru, după ce candidatul său anterior, Eugen Tomac, nu a reușit să prezinte un cabinet în termen de 10 zile.

Se așteaptă ca votul de încredere eșuat împotriva cabinetului propus de Veștea să adâncească o perioadă de instabilitate și tulburări, deoarece țara se confruntă în prezent cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană”, scrie AP News.

ABC News: „România, cele mai mari deficite din UE și inflație galopantă”

„Președintele Dan va trebui acum să nominalizeze un alt candidat pentru funcția de premier. Dacă următorul prim-ministru desemnat nu reușește să formeze un guvern, acest lucru ar putea declanșa alegeri anticipate. Alegerile generale nu sunt programate până în 2028.

România are unul dintre cele mai mari deficite bugetare din UE și o inflație galopantă. Când coaliția a venit la putere în iunie 2025, a făcut din reducerea deficitului bugetar o prioritate”, susține ABC News.

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