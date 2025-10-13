Cele mai puternice idei din discursul lui Trump: ”ZORII unui nou Orient Mijlociu”, „coșmarul a luat sfârșit”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evocat, în Knesset, ideea unui nou început pentru Orientul Mijlociu, în contextul acordului dintre Israel și grupul islamist Hamas.

”Se întrevăd zorii unui nou Orient Mijlociu. Acum, cel puțin pentru israelieni și pentru palestinieni, coșmarul a luat sfârșit”, a afirmat Donald Trump în Knesset, Parlamentul Israelului.

”Imediat ce se lasă praful, imediat ce se risipește fumul, imediat ce va fi curățat molozul, apare o zi frumoasă a unui nou viitor”, a subliniat Donald Trump.

”Inamicii civilizației încep să se retragă. Pacea nu mai este doar o speranță la care visăm, este o realitate pe care putem construi în fiecare zi, națiune cu națiune. Iar Orientul Mijlociu este pregătit să asume potențialul său extraordinar”, a subliniat președintele Statelor Unite.