Cele mai puternice idei din discursul lui Trump: ”ZORII unui nou Orient Mijlociu”, „coșmarul a luat sfârșit”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evocat, în Knesset, ideea unui nou început pentru Orientul Mijlociu, în contextul acordului dintre Israel și grupul islamist Hamas.
”Se întrevăd zorii unui nou Orient Mijlociu. Acum, cel puțin pentru israelieni și pentru palestinieni, coșmarul a luat sfârșit”, a afirmat Donald Trump în Knesset, Parlamentul Israelului.
”Imediat ce se lasă praful, imediat ce se risipește fumul, imediat ce va fi curățat molozul, apare o zi frumoasă a unui nou viitor”, a subliniat Donald Trump.
”Inamicii civilizației încep să se retragă. Pacea nu mai este doar o speranță la care visăm, este o realitate pe care putem construi în fiecare zi, națiune cu națiune. Iar Orientul Mijlociu este pregătit să asume potențialul său extraordinar”, a subliniat președintele Statelor Unite.
Donald Trump a salutat eforturile premierului israelian, Benjamin Netanyahu.
”Vreau să-mi exprim recunoștința față de un om de un curaj și un patriotism excepțional, al cărui parteneriat a contribuit atât de mult la realizarea acestei zile memorabile. Știți despre cine vorbesc este doar unul: prim-ministrul Benjamin Netanyahu”, a spus Trump.
Discursul președintelui SUA în Parlamentul israelian nu a fost lipsit de incidente.
Un membru al Knessetului a început să strige în plen, acesta fiind evacuat rapid de forțele de securitate.
”Alegerea palestinienilor nu poate fi mai clară. Aceasta este șansa lor de a se îndepărta pentru totdeauna de la terorism și violență. Trebuie să exileze forțele ticăloase ale urii și cred că asta se va întâmpla. După atât de multă durere, moarte și dificultăți, acum a venit momentul să ne concentrăm pe a construi, nu pe a distruge Israelul. Îi spun și premierului Netanyahu: fii mai drăguț, nu mai ești în război. Doar prin primirea oportunităților putem atinge obiectivul de a a ne asigura că ororile din ultimii ani nu se vor repeta”, a subliniat Trump.
