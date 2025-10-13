Prima pagină » Știri externe » Prima zi de pace în GAZA în IMAGINI. Cum arată armistițiul din teritoriul palestinian, după doi ani de calvar

Prima zi de pace în GAZA în IMAGINI. Cum arată armistițiul din teritoriul palestinian, după doi ani de calvar

13 oct. 2025, 18:50, Știri externe
Războiul din Fâșia Gaza s-a încheiat oficial, după doi ani de calvar, în urma armistițiului semnat între Israel și gruparea islamistă Hamas, un acord concretizat prin eliberarea tuturor ostaticilor israelieni aflați în viață.

Gruparea militantă islamistă Hamas s-a angajat să elibereze toți ostaticii israelieni, însă din 48 de persoane aflate în captivitate, doar 20 se află în viață. Toate cele 20 de persoane au fost eliberate astăzi, în jurul orei 11.00, potrivit autorităților israeliene.

Printre ostaticii israelieni care se află încă în viață se numără: Ariel Cuniuo, în vârstă de 28 de ani, Evyatar David, în vârstă de 24 de ani,  Gali și Ziv Berman, frați gemeni în vârstă de 28 de ani, Omri Miran, în vârstă de 48 de ani,  ​​Matan Angrest, în vârstă de 22 de ani; Matan Zangauker, în vârstă de 25 de ani; Nimrod Cohen, în vârstă de 21 de ani; Guy Gilboa-Dalal, 24 de ani; Yosef-Chaim Ohana, 25 de ani; Elkana Bohbot, 36 de ani; Avinatan Or, 32 de ani; Eitan Mor, 25 de ani; Bar Kupershtein, 23 de ani; Segev Kalfon, 27 de ani; și Rom Braslabski, 21 de ani.

Fost ostatic israelian, reunit cu familia după doi ani de captivitate

La rândul său, Guvernul israelian a furnizat informații cu privire la lista prizonierilor palestinieni care urmează să fie eliberați ca parte a acordului de încetare a focului între Israel și Hamas. Astfel, Armata israeliană va elibera 1.718 palestinieni, potrivit noilor modificări decise de Guvern.

Ostaticii palestinieni, eliberați de autoritățile israeliene

Trump, întâlnire istorică cu Netanyahu

Președintele SUA, Donald Trump, care a avut o mare contribuție la semnarea acordului de pace, prin propunerea unui plan format din mai multe etape, a călătorit în Israel, cu ocazia eliberării ostaticilor.

Trump a anunțat oprirea oficială a conflictului dintre cele două părți, cu ocazia vizitei sale în Parlamentul israelian. Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, nu i-a împărtășit opinia apropiatului său, considerând că armistițiul nu înseamnă un sfârșit definitiv al conflictului.

Întâlnirea dintre Trump și Netanyahu a fost una memorabilă, președintele american exprimându-și admirația față de premier pentru „patriotismul său excepțional”.

„Vreau să-mi exprim recunoștința față de un om de un curaj și un patriotism excepțional, al cărui parteneriat a contribuit atât de mult la realizarea acestei zile memorabile. Știți despre cine vorbesc, este doar unul: prim-ministrul Benjamin Netanyahu”, a spus Trump.

În pofida insistențelor, Netanyahu nu va participa la summitul din Egipt, coprezidat de Donald Trump, din cauza unei sărbători evreiești care se apropie.

Foto: Profimedia

Pace în Gaza. Donald Trump ține o conferință de presă cu Președintele Egiptului: „Faza a doua a negocierilor a început deja, vom curăța Gaza!”

