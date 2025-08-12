CETĂȚENIE română pentru ruşi: Doi bărbaţi condamnaţi la Chişinău pentru trafic de influenţă

Doi bărbați au spus unor cetăţeni ai Federaţiei Ruse că au influenţă asupra funcţionarilor de la Consulatul României din Odesa şi de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din Bucureşti şi ar fi cerut şi primit câte 15.000 de euro de adult şi 7.000 de euro de copil pentru a facilita dobândirea cetăţeniei române. Cei doi au fost condamnaţi în lipsă, luni, la Chişinău, pentru trafic de influenţă şi sunt daţi în căutare.

Conform Procuraturii Anticorupţie din Republica Moldova, între 2016 și 2018, cei doi au spus unor cetăţeni ai Federaţiei Ruse că au influenţă asupra funcţionarilor de la Consulatul României din Odesa şi de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din Bucureşti. Aceștia ar fi pretins şi primit câte 15.000 de euro de la fiecare adult şi 7.000 de euro de la fiecare copil pentru a facilita dobândirea cetăţeniei române.

În total, bărbații ar fi câştigat ilegal, promiţând cetăţenia română, peste 170.000 de euro.

„Banii erau destinaţi pentru a-i face (pe funcţionari – n.r.) să accepte depunerea dosarelor pentru redobândirea cetăţeniei române de către cetăţenii ruşi, ca dosarele să fie lucrate în regim prioritar şi nu în ordinea înregistrării lor, pentru aprobarea ordinului de acordare a cetăţeniei române şi depunerea fără rând a Jurământului de credinţă faţă de Statul Român la entitatea consulară, pentru depunere fără rând a Jurământului fiind percepută o taxă suplimentară ce varia între 1.500 şi 1.700 de euro”, transmit procurorii din Republica Moldova.

Unul dintre inculpaţi găsea potenţialii clienţi şi transmitea documentele celuilalt, care „asigura influenţa presupusă asupra funcţionarilor consulari”.

Procurorii au documentat şase, respectiv zece cazuri în care cei doi au fost implicaţi.

Unul dintre bărbaţi a fost condamnat la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă, dintre care trei ani cu suspendare, cu un termen de probă de trei ani.

Celălalt inculpat a primit şapte ani şi şase luni de închisoare, din care trei ani şi nouă luni cu suspendare, cu acelaşi termen de probă.

De asemenea, instanţa a dispus confiscarea a 15.000 de euro de la primul şi 50.000 de euro de la al doilea.

Sentinţa poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.

Cei doi indivizi, care au negat acuzaţiile, au fost daţi în căutare pentru a fi reţinuţi şi plasaţi în penitenciar.

Foto: Profimedia

