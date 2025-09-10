Fostul premier al României Victor Ponta, a avut un interviu la Charlie Kirk SHOW [dublat în română], unde a discutat despre anularea alegerilor din România în studioul GÂNDUL:

„Nu ni se acceptă votul, dacă nu este direcția pe care o doriți”, i-a spus fostul premier al României realizatorului de podcast american.

Charlie Kirk a fost împușcat azi în gât, la un eveniment organizat la un colegiu din Utah. Președintele Donald Trump le-a scris susținătorilor pe platforma X să se roage pentru activist, fiind acum internat la spital, în stare critică.

