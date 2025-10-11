China folosește noile tehnologii la turație maximă. Recunoașterea facială, folosită pentru a permite accesul elevilor în ȘCOLI, dar și pentru a repera infractori

În China, recunoașterea facială, camerele biometrice, dronele și câinii-roboți sunt doar câteva dintre noile tehnologii folosite de autorități pentru a supraveghea populația.

Pe lângă buletinele de identitate digitale – obligatorii – elevii chinezi pot folosi un sistem de recunoaștere facială care să le permită accesul în școli.

Elevii chiar își pot plăti prânzul, cu o singură privire, mulțumită sistem de recunoaștere facială.

Tot în școli, camerele biometrice sunt folosite pentru a monitoriza nivelurile de concentrare ale elevilor.

Ochelari echipați cu tehnologie de recunoaștere facială, folosiți de polițiști

Aceleași tehnologii revoluționare sunt folosite de autorități pentru a urmări îndeaproape uriașa populație de 1,4 miliarde de locuitori.

Pe străzi, camerele biometrice sunt folosite pentru a citi emoțiile oamenilor, pentru a identifica dacă aceștia reprezintă o amenințare pentru stat.

Iar Poliția folosește – de șapte ani deja – ochelari echipați cu tehnologie de recunoaștere facială pentru a repera suspecții.

O cameră conectată la ochelarii de ecran le permite polițiștilor să facă fotografii ale persoanei suspectate și să le compare cu o bază de date de la sediul central.

Sistemul afișează apoi informațiile personale ale suspectului, inclusiv numele, etnia, sexul și adresa. Toate informațiile sunt apoi transferate înapoi în ochelarii ofițerului.

Ochelarii pot informa, de asemenea, dacă țintele fug sau nu de lege, adresa hotelului la care stau și informații legate de utilizarea internetului.

Ochelarii inteligenți pot capta și plăcuțele de înmatriculare ale unei mașini și le pot compara în timp real cu o „listă neagră”, potrivit Daily Mail.

City Brain Surveillance

Anul acesta, China a lansat, de asemenea, buletine de identitate digitale cu care utilizatorii să-și autentifice identitatea înainte de a putea folosi internetul.

Totul este parte din eforturile Chinei de a construi un sistem de supraveghere digitală care utilizează o varietate de date biometrice – de la fotografii și scanări ale irisului până la amprente digitale – pentru a urmări îndeaproape mișcările oamenilor.

China folosește, de asemenea, City Brain Surveillance – un sistem software care coordonează o combinație de sateliți, drone și camere fixe pentru a înregistra milioane de imagini.

„Vă urmărim tot timpul”

China a apelat, de asemenea, la utilizarea câinilor roboți pentru a-și urmări îndeaproape populația. Pe cer, drone echipate cu difuzoare sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă pentru a patrula străzile și a le reaminti locuitorilor că sunt urmăriți.

Dronele au fost utilizate intens în timpul pandemiei pentru a obliga locuitorii să poarte măști.

Un clip arată o dronă zburând deasupra unei zone construite dintr-un oraș chinez, în timp ce le spune locuitorilor de pe stradă:

„Vă urmărim tot timpul. Comportați-vă cum trebuie! Sau veți purta răspunderea legală”.

Milioane de camere de supraveghere bazate pe inteligență artificială au fost amplasate în întreaga țară pentru a monitoriza cetățenii și pentru a le urmări scorurile de „credit social”.

Rezidenții cu un scor mare se bucură de beneficii precum reduceri și timpi de așteptare mai scurți și au mai multe șanse să obțină locuri de muncă, pe când celor cu scoruri mai mici li se interzice, de exemplu, să călătorească cu avionul.

Persoanele care comit infracțiuni minore, cum ar fi traversatul ilegal sau evitarea datoriilor, sunt făcute de rușine în public – fotografii cu fața, numele și numerele de identificare alocat de stat sunt difuzate pe panouri publicitare mari, cu scopul de a umili și da o lecție.

Foto: Profimedia

