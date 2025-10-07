Prima pagină » Știri externe » Seulul cere intervenția Beijingului în planul DENUCLEARIZĂRII Phenianului/ Xi ar putea efectua o vizită în Coreea de Sud cu ocazia summitului APEC

Seulul cere intervenția Beijingului în planul DENUCLEARIZĂRII Phenianului/ Xi ar putea efectua o vizită în Coreea de Sud cu ocazia summitului APEC

07 oct. 2025, 19:45, Știri externe
Ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, a discutat, marți, cu omologul său chinez, Wang Yi, cu privire le consolidarea relațiilor bilaterale prin intermediul viitorului summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Cho Hyun și Wang Yi au făcut acest anunț în urma unei discuții telefonice, înainte de summitul APEC de două zile, care urmează să se desfășoare în orașul Gyeongjiu, pe 31 octombrie.

„Au convenit să depună eforturi pentru ca un nou punct de cotitură în dezvoltarea relațiilor dintre Coreea de Sud și China să poată fi stabilit cu ocazia summitului APEC de la Gyeongju”, a transmis Ministerul sud-coreean într-un comunicat.

Cele două părți au adus în discuție și o posibilă vizită a președintelui chinez, Xi Jinping, în Coreea de Sud, pentru a participa la summitul APEC.

Donald Trump s-ar putea întâlni cu Xi Jinping în Coreea de Sud

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat, anterior, că președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu Xi Jinping în Coreea de Sud, cu ocazia summitului, potrivit agenției de presă Yonhap.

Wang Yi a pus accent pe eforturile depuse de Beijing pentru a menține pacea și stabilitatea regională, în timp ce Cho Hyun și-a exprimat dorința ca relațiile dintre China și Coreea de Nord să contribuie la acceptarea denuclearizării de către Phenian.

Discuțiile dintre cei doi miniștri au avut loc la scurt timp după ce premierul chinez, Li Qiang, a anunțat că va vizita Coreea de Nord, pentru a participa la evenimentele comemorative ale țării, care marchează cea de-a 80-a aniversare a fondării partidului său de guvernământ.

