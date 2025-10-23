Tinere atractive chinezoaice și rusoaice sunt trimise în masă în Silicon Valley. Ele se căsătoresc cu oamenii de știință, cu cercetători, cu ingineri din domeniul tehnologiei și chiar ajung să nască copii, totul cu scopul pentru a-și duce misiunile de spionaj la capăt.

„Nu este escortă, ci patrioată”. scrie The Times. Tinere spioane din China și Rusia au declanșat o campanie de seducție sub acoperire, infiltrându-se în industria tech din SUA, unde încearcă să abordeze angajații a mai multor companii și să obțină informații despre vulnerabilitățile sistemului informatic și al securității cibernetice din SUA.

Sunt spioane bine antrenate

Operatoarele de informații au identități false, căpătând posturi de ingineri, directori executivi și cercetători în Sillicon Valley. Cele care reușesc să intre într-o relație romantică și să se căsătorească cu „țintele” și chiar ajung să facă copii capătă acces la informații confidențiale.

Spioanele sunt bine antrenate, capabile să manipuleze emoții, să pară de încredere și să extragă secrete din SUA pe parcursul anilor. Tactica a fost deseori folosită de Moscova și în perioada Războiului Rece, când spionajul a devenit tot mai sofisticat pentru ca URSS să obțină informații cruciale despre tehnologia nucleară sau forțele aeriene ale Statelor Unite.

Sursa Foto: Envato

