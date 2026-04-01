02:51 UPDATE: A fost reluată legătura cu echipajul După mai multe minute de tăcere, comunicațiile dintre Centrul Spațial al NASA și echipajul de la bordul rachetei misiunii Artemis 2 au fost reluate. 01:38 UPDATE: Racheta e la înălțime După ce racheta a fost propulsată, componentele neesențiale vor fi aruncate. Comandantul misiunii Artemis II, Reid Wiseman, a comunicat echipei NASA de la sol: „Avem un răsărit de lună minunat, ne îndreptăm direct spre el”. 01:33 UPDATE: Racheta a DECOLAT 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1….. Motoarele s-au aprins! Racheta a decolat! Cei patru astronauți au pornit spre Lună. 01:31 UPDATE: 2 MINUTE Numărătoarea finală nu a început – NASA mai are încă câteva lucruri de rezolvat. Lansarea rachetei Artemis II era inițial programată la ora 1:24. Într-o transmisie, s-a discutat despre o „anomalie a transponderului”, sistemul electronic care transmite poziția, viteza și starea rachetei și ajută comunicarea cu stațiile de la sol. 01:28 UPDATE: 5 MINUTE 5 minute ne mai despart de lansarea istorică a misiunii spațiale Artemis II. 01:13 UPDATE: Racheta este gata pentru decolare NASA a anunțat că sunt condiții meteo prielnice pentru lansare. Mai sunt 9 minute! 22:02 UPDATE: Mesajul președintelui Trump Mesajul președintelui Trump de pe Truth Social. Dacă misiunea va avea succes, Trump va fi cel de-al treilea președinte al SUA din istorie (după Lyndon B. Johnson în 1968 și Richard Nixon între anii 1969-1972) care va trimite astronauți spre Lună, dincolo de orbita joasă a Pământului. „Diseară, la ora 18:24, pentru prima oară în ultimii 50 de ani, America se întoarce pe Lună. Artemis II, una dintre cele mai puternice rachete construite, îi va lansa pe bravii noștri astronauți în adâncimea spațiului, mai departe decât au călătorit oamenii vreodată. Câștigăm, în spațiu, pe pământ, oriunde – pe plan economic, militar și dincolo de stele. Nimeni nu ne egalează. America nu doar că poate concura, ci domină și întreaga lume privește. Dumnezeu să binecuvânteze NASA și cea mai măreață națiune care există, Statele Unite ale Americii”. 21:07 UPDATE: Reacția republicanilor Partidul Republican din SUA a postat o imagine care omagiază întoarcerea americanilor pe Lună, cu un călăreț și Luna plină pe fundal: „Azi. Ne întoarcem”. Astronauții NASA vor naviga în jurul Lunii timp de 10 zile. 22:26 UPDATE: Îmbarcarea Fox News prezintă momentul îmbarcării astronauților în racheta SLS. 19:44 UPDATE: Este prielnică vremea pentru decolare? Prognoza meteo arată o probabilitate de 80% de vreme cu condiții meteorologice favorabile, cu cer înnorat și posibil vânturi puternice la sol, potrivit site-ul NASA. La 17:00, ora Coastei de Est, NASA va găzdui o conferință de presă despre stadiul misiunii. Vor lua parte la conferință: Administrator asociat Amit Kshatriya

John Honeycutt, președinte al echipei de gestionarea misiunii

Charlie Blackwell-Thompson, director de lansare

Emily Nelson, director șef de zbor 19:30 UPDATE: Jucăria momentului Comandantul navei Artemis II, Reid Wiseman, a venit aparent cu o „jucărie de pluș”. Nu este un Labubu. Se numește „Rise”, proiectat de Lucas Ye din Mountain View. Este indicatorul de gravitație zero, inspirat după răsăritul Pământului de la misiunea Apollo 8. 19:30 UPDATE: Astronauții au sosit Cei pattru astronauți au sosit la Centrul Spațial Kennedy din Florida. 18:51 UPDATE: O componentă europeană la bord „Artemis II este prima misiune cu echipaj uman la bord în jurul Lunii după 50 de ani și de această dată, Europa ia parte la călătorie” – este mesajul ESA. „Modulul nostru de serviciu european (ESM) va alimenta capsula Orion până în adâncurile spațiului și înapoi acasă.”, a scris ESA. NASA va folosi pentru prima dată un sistem de fabricație europeană pentru a alimenta și propulsa o navă spațială americană. Modulul de service al navei spațiale este furnizat de ESA (Agenția Spațială Europeană) și partenerul său Airbus Space, extinzând cooperarea internațională a NASA de la Stația Spațială Internațională în explorarea spațiului îndepărtat. Modulul de service este contribuția ESA la nava spațială Orion a NASA, care va trimite astronauți pe Lună și dincolo de aceasta. Modulul de service este centrul de forță al navei spațiale, deoarece oferă capacitate de manevră în spațiu, energie și alte produse necesare pentru susținerea vieții, inclusiv consumabile pentru astronauți, cum ar fi apa, oxigenul și azotul. 18:44 UPDATE: Video de la Casa Albă Casa Albă a postat pe Instagram un clip video cu misiunea lunară. Casa Albă: „ASTĂZI. ARTEMIS II. ÎN JURUL LUNII PENTRU ÎNTREAGA UMANITATE.” 16:47 UPDATE: O misiune lunară „instagramabilă” Cu ocazia misiunii spațiale Artemis 2, NASA îi invită pe toți oamenii de pe planetă să participe la o campanie de selfie-uri, alături de trei prieteni pe care i-ar selecta pentru o călătorie „imaginară” în jurul Lunii: „Pe cine l-ai selecta să te însoțească într-o călătorie în jurul Lunii? Cine ar conduce? Cine aduce gustările? Cine propune playlist-ul muzical? Distribuiți clipurile și fotografiile alături de echipajul vostru, îmbrăcați în costumele de astronauți. Puteți compune o melodie sau chiar să realizați o animație cu prietenii voștri în călătoria în jurul Lunii” 15:05 Digi24: Misiunea va dura 10 zile Digi24: Pentru prima oară după jumătate de secol, NASA va mai scrie un capitol în această noapte. Astronauții „Artemis 2” vor pleca de la Cape Canaveral. Vor înconjura satelitul natural al Pământului fără să aselenizeze. După 10 zile ar urma să revină acasă. Ei vor fi tot timpul la bordul capsulei Orion transportată în spațiu de o rachetă de 98 metri înălțime. Misunea este o premieră: este primul zbor lunar la care vor participa o femeie, un afro-american și un astronaut non-american. 14:53 UPDATE: Încep pregătirile pentru decolare NASA a început de la 7:44 (ora Coastei de Est) să transfere oxigen lichid și hidrogen lichid către racheta de lansare. Directorul misiunii spațiale Artemis II, Charlie Blackwell-Thompson, a spus la ora 7:33 că a început oficial încărcarea propulsorului rachetei.

Nu este o păcăleală. NASA va desfășura pe 1 aprilie 2026 prima misiune lunară cu un echipaj de astronauți după 54 de ani!

Racheta SLS (Sistemul de lansare spațială) va decola la ora 18:24 (01:24, ora României) de la Centrul Spațial Kennedy din Florida.

Echipajul de astronauți

La bordul capsulei spațiale Orion vor fi patru astronauți:

Reid Wiseman (NASA)

Victor Glover (NASA)

Christina Koch (NASA)

Jeremy Hansen (CSA)

Victor Glover va fi primul astronaut de culoare care va participa la o misiune lunară. Christina Koch va fi prima femeie astronaut din istorie care zboară mai departe de orbita Terrei.

Și Jeremy Hansen va fi primul astronaut canadian care va participa la o misiune lunară.

Niciun om nu s-a mai aventurat mai departe de orbita joasă a Pământului de la misiunea lunară Apollo 17 din decembrie 1972. Președintele Americii de atunci era tot un republican, Richard Nixon.

Traiectoria misiunii Artemis 2

Misiunea Artemis 2 va dura 10 zile. Pe parcursul următoarelor zile, astronauții vor zbura în jurul orbitei Lunii, într-o misiune spațială similară cu cea din anul 1968.

Misiunea Artemis 12 va fi desfășurată în 12 etape:

Lansarea și separarea de racheta SLS. Astronauții vor fi legați cu centuri de siguranță și închiși în capsula spațială Orion cu 3 ore înainte. La decolare, cee două motoare cu combustibil solid se vor aprinde. Când racheta va fi propulsată, treptat, componentele neesențiale vor fi aruncate. După 6 minute, motoarele principale ale rachetei își vor epuiza combustibilul. Se vor desprinde și se vor prăbuși pe Pământ. Ce a mai rămas din rachetă va fi la 2.250 de km, de peste 5 ori mai departe de Pământ decât este Stația Spațială Internațională. Echipajul va înconjura Pământul timp de 40 de minute. Doi astronauți specialiști, Koch și Hansen, își vor desface curelele și vor instala toaleta, dozatorul de apă și echipamentele de bază. După îndeplinirea sarcinilor, se vor întoarce pe scaunele lor și își vor pune la loc centurile. A doua treaptă a rachetei – Etapa Intermediară de Propulsie Criogenică, va arde. Wiseman și Glover vor monitoriza arderea. Nava se va stabiliza pe orbita din jurul Terrei. Aprinderea motoaelor: O oră mai târziu, nava spațială își va aprinde motoarele la creșterea apogeului. Echipajul va fi blocat pe orbita terestră înaltă cu un apogeu de 70.000 km. Aici își desfășoară activitatea sateliți mici de cercetare. A doua treaptă a rachetei se va desprinde – motoarele ICPS vor fi epuizate și se vor separa de restul vehicului spațial. Glover va prelua controlul capsulei Orion, botezată „Ingenuity” și va iniția operațiunile de proximitate. Glover va folosi un joystick pentru a efectua teste de zbor spațial. După ce rachetele ICPS vor cădea, astronauții vor face exerciții, vor lua prima masă în spațiu și vor dormi timp de 4 ore. Injecția translunară: la această fază, vor fi pornite motoarele principale ale Modulului European de Serviciu, dezvoltat de ESA și atașat de Ingenuity. Acest modul furnizează aerul, apa și încălzirea și are panouri solare care alimentează capsula Orion. Când se va afla la perigeu, capsula va primi impulsul final pentru a ieși în totalitate de pe orbita planetei. Astronauții vor fi blocați în „traiectoria de întoarcere liberă” finală. Zborul spre Lună: Timp de 4 zile, astronauții se vor deplasa spre Lună, timp în care își vor urma rutina obișnuită și vor acorda interviuri media din capsula cu un volum interior de 9,3 metri cubi. Survolul selenar: În cea de-a șasea zi a misiunii, echipajul ajunge pe orbita Lunii. Vor rămâne fără comunicare radio timp de 30-50 de minute după ce capsula Orion va fi pe partea nevăzută a Lunii. Capsula Orion va fi atunci la 400.000 de km de Pământ, cea mai îndepărtată distanță la care s-au aventurat oamenii în istorie, doborând recordul stabilit de astronauții Apollo 13. Vor testa sistemul de comunicații optice Orion Artemis 2 pentru a trimite mesaje prin lasere. Vor fotografia fața îndepărtată a Lunii, care va părea de dimensiunea unei mingi de baschet în afara ferestrelor capsulei. Întoarcerea spre Pământ: După survolul lunar, astronauții vor efectua întoarcerea spre Pământ care va dura tot 4 zile. A șaptea zi de zbor va fi însă dedicată timpului liber și relaxării. Vor efectua teste și experimente pentru monitorizarea sângelui, a urinei și salivei, precum și calitatea somnului și nivelul de stres. Separarea modulului european de capsula echipajului: Când se vor apropia de atmosfera Pământului, cu aproximativ 20 de minute înainte de reintrare, capsula Orion se va separa de Modulul Euiropean de Serviciu. Va urma arderea finală a motoarelor care vor crește ușor altitudinea ingenuity. Reintrarea în atmosferă terestră: După ce modulul fabricat de ESA se va dezintegra, Orion Ingenuity va intra în picaj la o viteză de 40.000 de km/oră, la cea mai rapidă viteză cu care au călătorit oamenii. Exteriorul capsulei a atinge temperaturi de până la 1.650 de grade Celsius. Amerizarea: După reintrarea în atmosferă, la altitudinea de 7.600 de metri, două parașute de frânare se vor deschide, iar capsula va fi încetinită, ajungând la o viteză de 494 km/oră. La 2.900 metri înălțime, se vor deschide alte trei parașute principale, încetinind capsula la doar 27 de km/oră. Capsula va ameriza în poziție verticală, iar cinci airbag-uri mari se vor umfla în jurul capsulei pentru a rămâne la suprafața apei. Astronauții vor fi recuperați de Marina SUA. Și misiunea Artemis 2, în valoare de 93 de miliarde de dolari, se încheie pe 10 aprilie.

Următoarea misiuni

Următoarea misiune NASA va fi în 2027. Artemis 3 va fi doar o misiune pe orbita joasă a Pământului, când va fi testată capacitatea capsulei Orion de a andoca cu una sau ambele vehicule pentru aselenizare (Starship de la SpaceX sau Blue Moon de la Blue Origin).

Potrivit Space, abia în 2028 (când SUA vor organiza Jocurile Olimpice de Vară de la Los Angeles și alegerile prezidențiale), pe durata misiunii Artemis 4, se va desfășura prima misiune lunară de aselenizare din 1972. Astronauții vor ateriza pe Lună cu racheta de lansare reutilizabilă de la Space X sau cu modulul lunar Blue Moon.

Agenția spațială americană va continua să trimită echpaje de astronauți și să desfășoare misiuni cu roboți pe Lună în următirii 10 ani. Din păcate, NASA își propune să trimită primii astronauți pe Marte abia din anii 2030-2040.

Autorul recomandă:Misiunea spațială Artemis II: Echipajul care va face înconjurul Lunii este alcătuit dintr-o femeie, un canadian, un afro-american și un american alb