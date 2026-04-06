NASA a publicat prima fotografie cu Luna din cadrul misiunii spațiale lunare Artemis 2. Astronauții de la bordul capsulei Orion vor efectua luni, 6 aprilie, un zor în jurul satelitului natural al Pământului. Este prima misiune lunară a NASA din 1972 încoace.

Pe 3 aprilie, agenția spațială a dat publicității și prima fotografie cu planeta noastră albastră, realizată de echipajul misiunii Artemis 2.

Misiunea Artemis 2 a fost lansată după decolarea rachetei Space Launch System de la Centrul Spațial Kennedy, la 1 aprilie 2026. Capsula Orion, ce a fost transportată în spațiu cu ajutorul rachetei SLS, îi va transporta pe cei patru astronauți în sfera de influență a Lunii.

Astronomii se așteaptă ca gravitația Lunii să aibă mai multă forță de atracție asupra capsulei Orion din 5 aprilie. Astronauții vor ajunge pe partea nevăzută a Lunii pe 6 aprilie.

Echipajul este format din:

comandantul Reid Wiseman, astronaut NASA, aviator american;

Christina Koch, inginer, prima femeie astronaut trimisă într-o misiune spațială lunară;

Victor Glover Jr., ofițer naval, primul astronaut de culoare trimis într-o misiune spațială lunară;

Jeremy Hansen- colonel, primul astronaut canadian trimis de NASA într-o misiune spațială lunară;

Sursa Foto: NASA

