Discuție cu scântei între Hillary Clinton și un politician ceh la Munchen: „Există doar două genuri.“ „Cred că nu-l placi deloc pe Trump“

16 feb. 2026, 11:02, Știri externe
Fosta primă doamnă a Statelor Unite Hillary Clinton a purtat o discuție aprinsă cu ministrul de Externe al Cehiei Petr Macinka, la Conferința de Securitate de la Munchen. Hillary Clinton l-a criticat dur pe președintele Donald Trump pentru relațiile sale cu Europa, în timp ce Petr Macinka a apărat administrația Trump și a susținut că republicanul a ajuns la putere din cauza politicilor occidentale care au mers „prea departe”.

„În primul rând, cred că nu-l placi deloc”, a spus Macinka, începând să-i răspundă lui Clinton, care îl critica pe Trump.

„Știi, este absolut adevărat”, a spus Clinton. „Dar nu numai că nu-mi place de el, ci nu-mi place nici ceea ce face de fapt Statelor Unite și lumii, și cred că ar trebui să te gândești bine dacă crezi că va rezulta ceva bun din asta.”

„Ei bine, ceea ce face Trump în America, cred că este o reacție. O reacție la unele politici care au mers prea departe, prea departe de oamenii obișnuiți”, a spus Macinka, în timp ce Clinton a intervenit pentru a cere exemple.

Macinka s-a referit la ideologiile „woke”, teoriile de gen și „cultura excluderii“ care au luat amploare în întreaga SUA în ultimii ani.

Clinton l-a batjocorit apoi, sugerând că el se opune „obținerii drepturilor de către femei”. „Care gen, femeile care au drepturi?”, a precizat Clinton.

„Eu cred că există două genuri, dar unii dintre noi cred că există mai mult de două genuri. Eu cred că există bărbat și femeie, iar restul probabil că este o construcție socială. Așadar, acest lucru a mers prea departe”, a răspuns el.

Clinton a încercat să orienteze conversația către politica externă, punând sub semnul întrebării dacă preocupările culturale justifică schimbări în politica SUA față de Ucraina.

„Dar justifică asta trădarea poporului ucrainean care se află în prima linie și moare pentru a-și salva libertatea și cele două genuri? De asta îți faci griji?”, a replicat Clinton.

Macinka, vizibil frustrat, a cerut să-și termine argumentele. „Pot să-mi termin argumentele, vă rog?”, a spus el. „Îmi pare rău că vă face nervoasă, îmi pare foarte rău pentru asta.”

Clinton a răspuns că nu era nervoasă, ci că nu era de acord cu argumentul în sine.

Schimbul de replici a avut loc în cadrul aceleiași mese rotunde în care Clinton a discutat despre imigrația în SUA, recunoscând că lucrurile au mers „prea departe”.

„A mers prea departe, a fost perturbator și destabilizator și trebuie remediat într-un mod uman, cu frontiere sigure, care nu torturează și nu ucid oameni, și trebuie să avem o structură familială puternică, deoarece aceasta stă la baza civilizației”, a adăugat ea.

