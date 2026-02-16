Ninsorile se întorc în forță în România. ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, în ce zone din țară ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm

ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, o informare meteo valabilă până pe 19 februarie. Potrivit meteorologilor, vremea se răcește accentuat în aproape toată țara și ninsorile revin în anumite regiuni.

Luni va fi mai frig în Moldova, iar marți și în sud. Temperaturile maxime vor fi, în general, între -4 și 4 grade. Miercuri, în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, maximele vor coborî până la -6 grade.

Minimele vor fi negative în cea mai mare parte a țării. Se vor înregistra până la -9 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei, iar cele mai ridicate valori, de până la 4 grade, vor fi în sudul Banatului și pe litoral.

De la noapte, precipitațiile se extind dintre sud-vest. La început vor fi ploi în Dobrogea, precipitații mixte în Oltenia și Muntenia și ninsori în Transilvania, Moldova și la munte. Ulterior, vor predomina ninsorile.

Se va depune un strat de zăpada de 5-15 cm, iar în unele zone de munte poate ajunge la 20-30 cm. Vântul va sufla mai tare în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, cu rafale de 45-65 km/h. În sud și sud-est, temporar, va fi viscol și vizibilitate scăzută.

