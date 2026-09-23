Siegfried Mureșan avertizează, într-un interviu pentru Politico, că eșecul formării unui guvern pro-european ar putea împinge România spre anticipate, într-un moment în care AUR ar fi la circa 35% în sondaje. Premierul desemnat pune presiune pe PSD să aleagă tabăra.

Blocajul politic prelungit de la București riscă să deschidă drumul naționaliștilor către guvernare și să creeze un precedent periculos la nivelul Uniunii Europene. Avertismentul vine de la Siegfried Mureșan, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, care încearcă să obțină sprijinul necesar pentru instalarea unui nou Executiv pro-european.

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Într-un interviu acordat Politico, europarlamentarul liberal pune presiune directă asupra PSD și susține că social-democrații trebuie să decidă rapid dacă vor sprijini formarea unui guvern pro-european sau vor continua apropierea de AUR.

Mureșan, a treia persoană însărcinată cu formarea unui guvern după căderea coaliției în urma votului de neîncredere din luna mai, spune că va cere PSD să susțină noul Executiv „până la sfârșitul săptămânii viitoare”.

„Socialiștii români se află în fața unui moment al adevărului – trebuie să decidă dacă se comportă ca niște social-democrați europeni responsabili și susțin un guvern pro-european sau dacă își intensifică cooperarea cu extrema dreaptă, partidul extremist populist anti-european de aici”, a declarat Siegfried Mureșan, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru al României.

Miza depășește însă confruntarea dintre partidele de la București. România este unul dintre statele-cheie de pe flancul estic al NATO, aflat în imediata vecinătate a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. În același timp, ascensiunea formațiunilor naționaliste și populiste reprezintă deja o provocare pentru partidele tradiționale din mai multe state europene.

Mureșan cere intervenția socialiștilor europeni în disputa PSD-AUR

Sorin Grindeanu a anunțat luni că PSD nu va vota un guvern condus de Siegfried Mureșan și că partidul ar susține doar un Executiv din care să facă parte. Liderul social-democrat nu a exclus însă posibilitatea unei formule de guvernare alături de AUR.

Amintim că PSD și AUR au votat împreună, în luna mai 2026, pentru demiterea fostului guvern Bolojan, fără să vină cu vreo soluție în loc. Până acum, cele două partide au tranmis că exclud o guvernare împreună, însă în ultimele zile – liderii AUR și PSD au recunoscut că ar putea forma o coaliție care să guverneze până în 2028, Acum, perspectiva unei eventuale colaborări între cele două formațiuni este folosită de Mureșan pentru a pune presiune inclusiv asupra familiei social-democrate europene.

Premierul desemnat cere conducerii grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) de la Bruxelles să intervină și consideră că liderii europeni ai acestei familii politice nu se pot delimita de deciziile luate de partidul lor membru din România.

Aceștia „sunt în mod evident responsabili pentru ceea ce fac partidele lor membre” și „vor avea o problemă foarte serioasă de credibilitate, dacă vor continua să tacă în privința faptului că partenerii lor români cooperează strâns cu extrema dreaptă”, a declarat Mureșan.

Liberalul avertizează că o asemenea formulă politică în România ar putea deveni un model urmat și în alte state.

„Atâta timp cât socialiștii europeni nu iau măsuri concrete și credibile pentru a împiedica acest lucru, nu putem exclude, din păcate, ca și socialiștii din alte țări să urmeze această cale”, a adăugat Mureșan.

Ușa negocierilor cu PSD nu este însă complet închisă. Grindeanu a indicat că social-democrații ar putea intra în discuții cu premierul desemnat dacă acesta acceptă zece propuneri considerate esențiale de partid.

Printre prioritățile PSD se află dezvoltarea infrastructurii energetice, consolidarea apărării și securității naționale, reforma serviciilor publice și investițiile în educație și sănătate.

AUR, la circa 35% în sondaje. Mureșan nu exclude alegerile anticipate

Eșecul unei noi tentative de învestire ar putea împinge criza politică spre alegeri anticipate. Mureșan admite că aceasta nu este varianta pe care și-o dorește, mai ales în condițiile în care AUR ar beneficia de un avans consistent în sondaje.

Potrivit cifrelor invocate de premierul desemnat în interviul pentru Politico, AUR se situează în jurul pragului de 35%, în timp ce PNL ar avea aproximativ 21%.

„Alegerile anticipate nu sunt opțiunea mea preferată. Cred că ar trebui să încercăm să formăm acum un guvern pro-european. Dar, dacă acest lucru nu va fi posibil, consider că nu ar trebui excluse.”, a declarat Mureșan.

Criza de la București îl găsește pe Siegfried Mureșan și într-o poziție importantă la Bruxelles. În calitate de europarlamentar, liberalul este unul dintre negociatorii implicați în discuțiile privind bugetul pe termen lung al Uniunii Europene, estimat la aproximativ 2.000 de miliarde de euro și pe care liderii europeni vor să îl finalizeze până la sfârșitul anului.

Mureșan susține că instalarea la București a unui guvern ostil direcției actuale a UE ar putea complica inclusiv negocierile europene.

„Orice guvern antieuropean de la masa negocierilor ar dori ca Europa să fie mai slabă. Ei știu că bugetul este un instrument important pentru menținerea puterii Europei și, practic, ar vota împotriva unui buget ambițios și realist”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat avertizează și asupra implicațiilor pe care o eventuală schimbare radicală de orientare politică a României le-ar putea avea asupra relației cu Rusia.