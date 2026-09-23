Rubio și Lavrov, față în față la New York. SUA pregătesc o foaie de parcurs pentru negocierile de pace între Rusia și Ucraina

Marco Rubio și Serghei Lavrov se întâlnesc miercuri la New York, în marja Adunării Generale a ONU, într-un moment în care Washingtonul încearcă să contureze o nouă foaie de parcurs pentru reluarea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina.

Secretarul de stat american Marco Rubio se va întâlni miercuri, la New York, cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, a confirmat Departamentul de Stat. Discuțiile au loc într-un moment sensibil al eforturilor diplomatice privind războiul din Ucraina și coincid cu ziua în care președintele Volodimir Zelenski urmează să se adreseze Adunării Generale a ONU, potrivit Kiev Independent.

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Întâlnirea fusese anunțată încă de săptămâna trecută de șeful diplomației ruse. Lavrov declara atunci pentru Interfax că are programate discuții cu Rubio în timpul reuniunii liderilor și diplomaților de la New York.

Principala temă este de așteptat să fie războiul din Ucraina și posibilitatea relansării negocierilor, după ce atât Washingtonul, cât și Moscova au transmis în ultimele zile semnale privind disponibilitatea pentru noi contacte diplomatice.

Moscova spune că este pregătită pentru o nouă rundă de negocieri

Lavrov susține că Rusia are „ceva de spus” în cadrul unei eventuale noi runde de discuții privind Ucraina și afirmă că Moscova este pregătită să revină la masa negocierilor.

Șeful diplomației ruse a susținut, de asemenea, că războiul ar fi putut fi încheiat în urmă cu un an dacă ar fi fost implementate înțelegerile convenite de Vladimir Putin și Donald Trump la summitul din Alaska, desfășurat în august 2025.

Administrația americană încearcă acum să identifice o formulă prin care negocierile de pace să poată fi relansate.

Marco Rubio a declarat anterior că, în următoarele săptămâni, ar putea fi elaborat un document asemănător unei foi de parcurs care să stabilească etapele necesare pentru revenirea părților la masa negocierilor.

Întâlnirea de miercuri va fi primul contact direct între Rubio și Lavrov după discuțiile purtate în luna iulie, în marja summitului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), de la Manila. Acea întrevedere a durat aproximativ 35 de minute.