Nicușor Dan a fost întrebat la CNN cât de probabil este ca Rusia să atace NATO. Ce a răspuns președintele

Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat CNN, că un atac direct al Rusiei asupra unui stat membru NATO nu este „foarte probabil” în următorii unu-doi ani, dar Alianța trebuie să fie pregătită pentru un asemenea scenariu.

Întrebat cât de probabil este ca Rusia să treacă de la războiul hibrid la un atac direct asupra unui stat NATO, președintele Nicușor Dan a răspuns: „Nu cred că este foarte probabil în următorii unu, doi ani, dar trebuie să fim pregătiți”.

Președintele și-a argumentat poziția prin evoluțiile care au precedat invazia rusă la scară largă în Ucraina.

„Nimeni nu credea că, în 2020, 2021, dacă Rusia ar ataca Ucraina, încercând să cucerească Kievul, acest lucru acest lucru ar fi suficient”, a spus Nicușor Dan.

„Trebuie să reechilibrăm efortul în raport cu Statele Unite”

Președintele a subliniat că liderii europeni au înțeles între timp amploarea amenințării.

„Mă bucur că liderii și principalii politicieni înțeleg această amenințare în Europa. Și-au majorat cheltuielile pentru apărare. Au început să coopereze mai mult. Înțeleg că trebuie să reechilibrăm efortul în raport cu Statele Unite”, a mai spus președintele, potrivit Mediafax.

Nicușor Dan a subliniat că descurajarea militară rămâne importantă în calculul strategic al Rusiei.

Declarațiile președintelui României vin într-un moment în care NATO discută intens despre amenințările hibride provenite din Rusia.

Secretarul general adjunct al Alianței pentru probleme politice și de securitate a declarat recent pentru CNN că NATO este bine pregătită pentru un atac militar convențional care ar intra sub incidența Articolului 5, dar că aliații trebuie să își consolideze răspunsul la acțiunile situate sub pragul unui conflict militar direct, precum sabotajul, atacurile cibernetice și alte forme de război hibrid.