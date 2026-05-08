Incendiu de proporții lângă centrala Cernobîl. Focul se extinde rapid, iar operațiunile de stingere sunt îngreunate de minele lăsate de ruși

Un incendiu de proporții face ravagii în Zona de Excludere din apropierea centralei nucleare de la Cernobîl, în regiunea Kiev. Din cauza vânturilor puternice, focul s-a răspândit rapid și acoperă în prezent peste 1.100 de hectare de pădure și vegetație. Focul a fost declanșat joi, în urma prăbușirii unei drone pe teritoriul rezervației.

Situația este complicată de vegetația uscată, rafalele puternice de vânt și de minele terestre din anumite zone, care au rămas după retragerea rușilor din regiune. Din cauza amenințării cu dispozitive explozive în unele secțiuni de pădure, operațiunile de stingere a incendiilor au fost suspendate temporar.

Ce este zona de excludere de la Cernobîl

Zona de excludere de la Cernobîl este o zonă care a suferit o contaminare radioactivă semnificativă în urma accidentului de la Centrala Nucleară de la Cernobîl din 1986.
În urma dezastrului, populația a fost evacuată din zonă, iar în jurul uzinei a fost instituită o zonă cu acces restricționat de 30 de kilometri.

Suprafața totală a zonei este de aproape 2.600 de kilometri pătrați. Aceasta acoperă partea de nord a regiunii Kiev, unde se află Centrala Nucleară de la Cernobîl, orașele Cernobîl și Pripiat, precum și o parte din regiunea Jitomir, în apropierea graniței cu Belarus.

În ciuda zonei, cunoscute drept radioactivă, autoritățile ucrainene au raportat că, până în prezent, nivelul de radiații a rămas în limite normale. Cu toate acestea, incendiul se desfășoară în interiorul razei de 30 de kilometri din jurul fostei centrale, cu focare active raportate la aproximativ 5-11 kilometri de situl nuclear dezafectat.

