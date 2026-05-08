Rectorul SNSPA cere partidelor politice să revină la masa negocierilor: „Renunțați la mesajele denigratoare și la competiția orgoliilor”

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, avertizează că scandalul politic actual, declanșat în urma demiterii guvernului Bolojan, nu va avea câștigători și solicită partidelor să revină la masa negocierilor.

„Reveniți la masa negocierilor. Renunțați la mesajele denigratoare și la competiția orgoliilor. Continuarea acestui conflict nu va produce câștigători. Va produce doar mai multă neîncredere, mai mult extremism și o Românie mai vulnerabilă”, transmite rectorul.

Soluția pentru criză este dialogul

Pricopie explică faptul că România trece printr-o perioadă tensionată care se agravează din cauza orgoliilor politice. El cere partidelor să se așeze din nou la masa negocierilor.

„România traversează un nou episod de tensiune politică amplificată inutil prin atacuri publice, etichete și retorică radicală. Grav este faptul că acest tip de discurs nu mai vine doar din zona extremistă, ci și din partea unor actori care, până mai ieri, vorbeau despre responsabilitate, stabilitate și valori democratice comune.

Atac la adresa „icoanelor” politice

Rectorul SNSPA atrage atenția că democrația nu se bazează pe lideri transformați în idoli, ci pe echilibru.

„În politică, nici demonizarea permanentă a adversarului și nici transformarea unor lideri în figuri providențiale nu ajută societatea. Democrația nu funcționează prin «icoane» politice, ci prin dialog, echilibru și capacitatea de a găsi soluții raționale pentru probleme reale. Românii au votat pentru stabilitate, direcție democratică și responsabilitate, nu pentru conflicte interminabile între foști parteneri de guvernare.”

Reacția rectorului are loc după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis, marți, prin moțiune de cenzură. După un vot zdrobitor în Parlament, cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

