Marco Rubio vrea să repare relațiile cu Italia după criticile lui Donald Trump. Secretarul de stat s-a întâlnit cu Giorgia Meloni la Palazzo Chigi

Secretarul de Stat Marco Rubio se află în această perioadă în Italia pentru a repara relațiile dintre cele două state, deteriorate în urma unor declarații făcute de Donald Trump. După ce ieri s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, la Vatican, Rubio s-a întâlnit vineri cu premierul italian Giorgia Meloni la Palazzo Chigi.

Vizita lui Marco Rubio în Italia este descrisă ca fiind una de „dezghețare” a relațiilor, după o perioadă de tensiuni neașteptate între administrația Trump și guvernul de la Roma. Relația dintre Donald Trump și Giorgia Meloni, anterior una foarte solidă datorită convingerilor politice similare, s-a răcit din cauza războiului declanșat de SUA împotriva Iranului. Meloni a refuzat participarea Italiei la atacurile americane și a impus restricții privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul italian pentru aceste operațiuni.

Tensiunile au escaladat după ce Giorgia Meloni a catalogat drept „inacceptabile” atacurile lui Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea, care a criticat și el conflictul din Orientul Mijlociu.

Înainte de a fi primit de premierul Italiei, Marco Rubio a discutat cu ministrul de externe de la Roma, Antonio Tajani. Șeful politicii externe italiene a subliniat cu această ocazie importanța unității occidentale și a declarat că „Europa are nevoie de America și viceversa”.

Marco Rubio și Antonio Tajani, ministrul de Externe italian

„Italia și Statele Unite sunt unite printr-o legătură indisolubilă, susținută și de comunitatea italo-americană”, a declarat dl Tajani într-o postare pe rețelele de socializare.

Ulterior, discuțiile de la Palazzo Chigi s-au concentrat pe alinierea strategică, situația din Strâmtoarea Ormuz, războiul din Ucraina și tarifele comerciale americane asupra bunurilor europene.

Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

