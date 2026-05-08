Marco Rubio vrea să repare relațiile cu Italia după criticile lui Donald Trump. Secretarul de stat s-a întâlnit cu Giorgia Meloni la Palazzo Chigi

Secretarul de Stat Marco Rubio se află în această perioadă în Italia pentru a repara relațiile dintre cele două state, deteriorate în urma unor declarații făcute de Donald Trump. După ce ieri s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, la Vatican, Rubio s-a întâlnit vineri cu premierul italian Giorgia Meloni la Palazzo Chigi.

Vizita lui Marco Rubio în Italia este descrisă ca fiind una de „dezghețare” a relațiilor, după o perioadă de tensiuni neașteptate între administrația Trump și guvernul de la Roma. Relația dintre Donald Trump și Giorgia Meloni, anterior una foarte solidă datorită convingerilor politice similare, s-a răcit din cauza războiului declanșat de SUA împotriva Iranului. Meloni a refuzat participarea Italiei la atacurile americane și a impus restricții privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul italian pentru aceste operațiuni.

Tensiunile au escaladat după ce Giorgia Meloni a catalogat drept „inacceptabile” atacurile lui Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea, care a criticat și el conflictul din Orientul Mijlociu.

Înainte de a fi primit de premierul Italiei, Marco Rubio a discutat cu ministrul de externe de la Roma, Antonio Tajani. Șeful politicii externe italiene a subliniat cu această ocazie importanța unității occidentale și a declarat că „Europa are nevoie de America și viceversa”.

„Italia și Statele Unite sunt unite printr-o legătură indisolubilă, susținută și de comunitatea italo-americană”, a declarat dl Tajani într-o postare pe rețelele de socializare.

Ulterior, discuțiile de la Palazzo Chigi s-au concentrat pe alinierea strategică, situația din Strâmtoarea Ormuz, războiul din Ucraina și tarifele comerciale americane asupra bunurilor europene.

