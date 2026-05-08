Pentagonul publică primele documente „inedite” despre OZN-uri. Sute de arhive despre viața extraterestră, desecretizate

Pentagonul a făcut publice, vineri, ceea ce descrie drept „documente inedite” privind OZN-urile, după ce Donald Trump a solicitat agenției să facă acest lucru la începutul acestui an, relatează CNN.

„Cetățenii americani pot accesa acum instantaneu dosarele UAP declasificate ale guvernului federal”, a scris departamentul pe X. „Cele mai recente videoclipuri, fotografii și documente originale privind UAP-urile, provenite din întregul aparat guvernamental al Statelor Unite, se găsesc toate într-un singur loc – fără a fi necesară o autorizație de securitate.”

Primul lot de documente mult așteptate referitoare la ceea ce guvernul american numește „Fenomene Anomale Neidentificate” (UAP) este disponibil pe un site guvernamental dedicat, https://www.war.gov/UFO/, iar documente suplimentare vor fi adăugate pe site „în mod continuu”, a anunțat Departamentul de Relații Publice al Pentagonului într-un comunicat de presă.

Ministerul Apărării a declarat că va „publica noi documente pe măsură ce acestea sunt descoperite și declasificate, în tranșe care vor fi publicate la fiecare câteva săptămâni”.

Interesul și speculațiile cu privire la extratereștri au reînviat în februarie, după ce fostul președinte Barack Obama a declarat într-un podcast că extratereștrii sunt „reali, dar eu nu i-am văzut”. Ulterior, el și-a clarificat afirmațiile, spunând: „În timpul mandatului meu, nu am văzut nicio dovadă că extratereștrii ar fi luat legătura cu noi”.

La scurt timp după aceea, într-o postare pe Truth Social, Trump a dispus Pentagonului și altor agenții competente să „demareze procesul de identificare și dezvăluire a dosarelor guvernamentale referitoare la viața extraterestră, la fenomenele aeriene neidentificate (UAP) și la obiectele zburătoare neidentificate (OZN-uri)”.

Vineri, administratorul NASA, Jared Isaacman, l-a felicitat pe Trump pentru „efortul de a oferi poporului american o mai mare transparență cu privire la fenomenele anomale neidentificate”.

„Vom rămâne sinceri în privința a ceea ce știm că este adevărat, a ceea ce încă nu înțelegem și a tot ceea ce rămâne de descoperit”, a declarat Isaacman într-o postare pe X. „Explorarea și căutarea cunoașterii stau la baza misiunii NASA, pe măsură ce ne străduim să dezvăluim secretele universului.”

