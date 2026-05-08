Prima pagină » Știri externe » Iranul anunță capturarea unui petrolier în Golful Oman. Teheranul vorbește despre un „nou regim maritim” în Strâmtoarea Ormuz

Iranul anunță capturarea unui petrolier în Golful Oman. Teheranul vorbește despre un „nou regim maritim” în Strâmtoarea Ormuz

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Garda Revoluționară Islamică Iraniană (IRGC) a anunțat că a capturat petrolier „Ocean Koi” într-o „operațiune specială” desfășurată în Golful Oman. Autoritățiel de la Terhan susțin că nava ar fi încercat să „perturbe exporturile de petrol și interesele națiunii iraniene”, potrivit presei de stat iraniene.

Televiziunea de stat a difuzat imagini în care forțele IRGC urcă la bordul petrolierului și preiau controlul navei. Conform platformei Marine Tracker, „Ocean Koi” abordează pavilionul Barbadosului.

Iranul: „Nu vom tolera niciun agresor în apele noastre”

Într-o declarație preluată de agenția Fars, un purtător de cuvânt al armatei iraniene a afirmat că „Rangerii și pușcașii marii ai Marinei iraniene au dirijat petrolierul care a încălcat legea către coasta de sud a țării”.

Totodată, agenția oficială IRNA a transmis că armata iraniană „va apăra cu fermitatre interesele și bunurile națiunii iraniene în apele teritoriale ale țării noastre și nu va tolera niciun încălcător sau agresor”.

Incidentul vine într-un context deja tensionat în regiune, după mai multe episoafe similare petrecute în ultimii ani în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

Iranul pregătește „noi reguli” pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz

Resul Serdar, corespondent Al Jazeera la Terhan, a declarat că acțiunea marchează o schimbare importantă de strategie din partea iranului.

„Iranienii consideră că războiul a schimbat mediul strategic din regiune, iar aceste strâmtori și Golful au fost folosite împotriva securității noastre naționale”, a explicat jurnalistul.

Potrivit acestuia, Teheranul pregătește instituirea unui „nou regim maritim”, care va introduce reguli și protocoale stricte pentru navele ce tranzitează Strâmtoarea Hormuz.

Noua structură, denumită Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic, ar urma să gestioneze întregul trafic naval din zonă.

Navele vor avea nevoie de aprobarea Iranului pentru tranzit

Conform informațiilor prezentate de Al Jazeera, orice navă care va dori să intre sau să iasă prin Strâmtoarea Hormuz va trebui să obțină coordonare și autorizație din partea forțelor iraniene.

Mai mult, vasele comerciale vor fi obligate să transmită autorităților iraniene detalii precum țara de origine, tipul încărcăturii și destinația finală, urmând ca Iranul să analizeze cererile și să perceapă taxe de tranzit.

„Acesta este un nou regim maritim. Iranul nu renunță la suveranitatea sa asupra Strâmtorii Hormuz”, a spus Resul Serdar.

Strâmtoarea Ormuz este considerată unul dintre cele mai sensibile puncte strategice din lume, prin această rutp tranzitând aproximativ o cincime din producția mondială de petrol.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe