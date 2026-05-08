Iranul anunță capturarea unui petrolier în Golful Oman. Teheranul vorbește despre un „nou regim maritim” în Strâmtoarea Ormuz

Garda Revoluționară Islamică Iraniană (IRGC) a anunțat că a capturat petrolier „Ocean Koi” într-o „operațiune specială” desfășurată în Golful Oman. Autoritățiel de la Terhan susțin că nava ar fi încercat să „perturbe exporturile de petrol și interesele națiunii iraniene”, potrivit presei de stat iraniene.

Televiziunea de stat a difuzat imagini în care forțele IRGC urcă la bordul petrolierului și preiau controlul navei. Conform platformei Marine Tracker, „Ocean Koi” abordează pavilionul Barbadosului.

Iranul: „Nu vom tolera niciun agresor în apele noastre”

Într-o declarație preluată de agenția Fars, un purtător de cuvânt al armatei iraniene a afirmat că „Rangerii și pușcașii marii ai Marinei iraniene au dirijat petrolierul care a încălcat legea către coasta de sud a țării”.

Totodată, agenția oficială IRNA a transmis că armata iraniană „va apăra cu fermitatre interesele și bunurile națiunii iraniene în apele teritoriale ale țării noastre și nu va tolera niciun încălcător sau agresor”.

Incidentul vine într-un context deja tensionat în regiune, după mai multe episoafe similare petrecute în ultimii ani în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

Iranul pregătește „noi reguli” pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz

Resul Serdar, corespondent Al Jazeera la Terhan, a declarat că acțiunea marchează o schimbare importantă de strategie din partea iranului.

„Iranienii consideră că războiul a schimbat mediul strategic din regiune, iar aceste strâmtori și Golful au fost folosite împotriva securității noastre naționale”, a explicat jurnalistul.

Potrivit acestuia, Teheranul pregătește instituirea unui „nou regim maritim”, care va introduce reguli și protocoale stricte pentru navele ce tranzitează Strâmtoarea Hormuz.

Noua structură, denumită Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic, ar urma să gestioneze întregul trafic naval din zonă.

Navele vor avea nevoie de aprobarea Iranului pentru tranzit

Conform informațiilor prezentate de Al Jazeera, orice navă care va dori să intre sau să iasă prin Strâmtoarea Hormuz va trebui să obțină coordonare și autorizație din partea forțelor iraniene.

Mai mult, vasele comerciale vor fi obligate să transmită autorităților iraniene detalii precum țara de origine, tipul încărcăturii și destinația finală, urmând ca Iranul să analizeze cererile și să perceapă taxe de tranzit.

„Acesta este un nou regim maritim. Iranul nu renunță la suveranitatea sa asupra Strâmtorii Hormuz”, a spus Resul Serdar.

Strâmtoarea Ormuz este considerată unul dintre cele mai sensibile puncte strategice din lume, prin această rutp tranzitând aproximativ o cincime din producția mondială de petrol.

