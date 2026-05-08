Scene teribile în Capitală. Un bărbat a fost bătut și înjunghiat mortal în mijlocul zilei 

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost ucis în mijlocul zilei pe o stradă din Capitală. Trei bărbați s-au năpustit asupra lui, l-au bătut și l-au înjunghiat. Evenimentul a avut loc în după-amiaza zilei de 6 mai 2026, potrivit Mediafax.

Crimă în mijlocul zilei pe o stradă din Capitală

Potrivit oamenilor legii, cei trei agresori se aflau sub influența băuturilor alcoolice, iar întreg incidentul s-a produs în nurul orei 15:50, în prezență mai multor martori.

Doi dintre ei au lovit victima de mai multe ori în zona pieptului cu pumnii și picioarele, iar al treilea a fost cel care l-a înjunghiat în brațul drept, secționându-i artera brahială dreaptă.

Când echipajul de poliție a ajuns la fața locului, victima era conștientă, însă prezenta o rană deschisă care sângera abundent. El a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni, unde a decedat în aceeași zi.

Un raport preliminar formulat de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Monovici” a arătat că moartea a fost una violentă și s-a produs prin șoc hemoragic consecutiv plăgii înjunghiate.

Unul dintre agresori cunoscut cu antecedente penale

Bărbatul de 47 de ani a fost cercetat pentru omor calificat, el mai fusese condamnat anterior pentru tentativă de omor calificat. Ceilalți doi sunt cercetați pentru omor. Cei trei bărbați sunt inculpați și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a celor trei pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri al DGPMB.

