Prima pagină » Știri externe » Putin este dispus să poarte discuții cu liderii UE, dar are o condiție. Ce trebuie să facă șefii de stat pentru a sta iar la masă cu președintele rus

Putin este dispus să poarte discuții cu liderii UE, dar are o condiție. Ce trebuie să facă șefii de stat pentru a sta iar la masă cu președintele rus

Putin este dispus să poarte discuții cu liderii UE, dar are o condiție. Ce trebuie să facă șefii de stat pentru a sta iar la masă cu președintele rus
Galerie Foto 6
Sursă foto: Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Kremlinul a anunțat, vineri, că președintele Rusiei, Vladimir Putin, este dispus să poarte negocieri cu „toți” liderii, inclusiv cu europenii, după ce ziarul Financial Times a relatat că liderii Uniunii Europene se pregătesc pentru eventuale negocieri cu Moscova.

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a adăugat că Rusia este pregătită pentru dialog cu europenii, dar nu îl va iniția.

„Președintele Putin este dispus să poarte negocieri cu toată lumea. A afirmat acest lucru în repetate rânduri. Vom fi gata să avansăm în dialogul nostru în măsura în care europenii sunt pregătiți pentru asta. În același timp, așa cum a declarat președintele în repetate rânduri, nu vom iniția astfel de contacte după poziția pe care au adoptat-o europenii”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

Rusia susține că guvernele europene sunt cele care trebuie să facă primul pas, întrucât ele sunt cele care au întrerupt relațiile cu Moscova în 2022, după izbucnirea războiului împotriva Ucrainei.

„Partea rusă nu a fost cea care a inițiat întreruperea completă a relațiilor noastre cu UE. Aceasta a fost inițiată de Bruxelles și de anumite capitale europene”, a adăugat Peskov.

FT: Liderii UE se pregătesc de discuții cu Putin

Potrivit unui raport publicat, vineri, de Financial Times, liderii UE se pregătesc pentru eventuale discuții cu președintele rus Vladimir Putin.

FT relatează că președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că, în opinia sa, există „potențial” pentru ca UE să negocieze cu Putin și că Uniunea beneficiază de sprijinul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, în acest sens.

„Discut cu cei 27 de lideri naționali [ai UE] pentru a vedea care este cea mai bună modalitate de a ne organiza și pentru a identifica ce trebuie să discutăm efectiv cu Rusia atunci când va veni momentul potrivit”, a declarat Costa.

Politica de lungă durată a UE este aceea de a se opune discuțiilor sau deciziilor privind Ucraina fără implicarea Kievului. Cu toate acestea, mulți lideri se tem că negocierile de pace dintre SUA, Rusia și Ucraina, menite să pună capăt unui război care durează de peste patru ani, au înregistrat puține progrese și au lăsat UE într-o poziție periculoasă de marginalizare, expunând-o riscului de a fi forțată să accepte un acord cu care nu este de acord.

Costa a declarat că Bruxellesul va „evita să perturbe procesul condus de președintele Trump” și a recunoscut că nu a existat niciun semnal din partea Kremlinului care să indice că Putin ar fi dispus să se întâlnească cu vreun reprezentant al Uniunii Europene.

„Da, există o posibilitate [de a negocia cu Putin]”, a declarat Costa în cadrul unui eveniment organizat la Institutul Universitar European din Florența. „[Dar] deocamdată, nimeni nu a observat vreun semn din partea Rusiei care să indice că ar dori să se angajeze efectiv în negocieri serioase.”

Unii lideri ai UE, printre care și prim-ministrul belgian Bart De Wever, au sugerat posibilitatea încercării de a deschide un canal de dialog cu Kremlinul, dar alții susțin că nu există un consens între cei 27 de lideri cu privire la persoana care ar trebui desemnată să vorbească în numele blocului, la momentul în care ar trebui făcut un astfel de demers și la mesajul care i-ar fi transmis lui Putin.

Anterior, președintele Franței, Emmanuel Macron, a îndemnat europenii să poarte un dialog direct cu Rusia. Ulterior, i s-a alăturat și prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni.

Ultima întâlnire trilaterală dintre SUA, Ucraina și Rusia a avut loc pe 18 februarie.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

UE deschide ușa spre discuții directe cu Vladimir Putin pantru pacea în Ucraina. Antonio Costa: „Există potențial pentru dialog”

POLITICO: Zelenski îl trimite pe Rustem Umerov în SUA pentru noi discuții de pace

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe