Kremlinul a anunțat, vineri, că președintele Rusiei, Vladimir Putin, este dispus să poarte negocieri cu „toți” liderii, inclusiv cu europenii, după ce ziarul Financial Times a relatat că liderii Uniunii Europene se pregătesc pentru eventuale negocieri cu Moscova.

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a adăugat că Rusia este pregătită pentru dialog cu europenii, dar nu îl va iniția.

„Președintele Putin este dispus să poarte negocieri cu toată lumea. A afirmat acest lucru în repetate rânduri. Vom fi gata să avansăm în dialogul nostru în măsura în care europenii sunt pregătiți pentru asta. În același timp, așa cum a declarat președintele în repetate rânduri, nu vom iniția astfel de contacte după poziția pe care au adoptat-o europenii”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

Rusia susține că guvernele europene sunt cele care trebuie să facă primul pas, întrucât ele sunt cele care au întrerupt relațiile cu Moscova în 2022, după izbucnirea războiului împotriva Ucrainei.

„Partea rusă nu a fost cea care a inițiat întreruperea completă a relațiilor noastre cu UE. Aceasta a fost inițiată de Bruxelles și de anumite capitale europene”, a adăugat Peskov.

FT: Liderii UE se pregătesc de discuții cu Putin

Potrivit unui raport publicat, vineri, de Financial Times, liderii UE se pregătesc pentru eventuale discuții cu președintele rus Vladimir Putin.

FT relatează că președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că, în opinia sa, există „potențial” pentru ca UE să negocieze cu Putin și că Uniunea beneficiază de sprijinul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, în acest sens.

„Discut cu cei 27 de lideri naționali [ai UE] pentru a vedea care este cea mai bună modalitate de a ne organiza și pentru a identifica ce trebuie să discutăm efectiv cu Rusia atunci când va veni momentul potrivit”, a declarat Costa.

Politica de lungă durată a UE este aceea de a se opune discuțiilor sau deciziilor privind Ucraina fără implicarea Kievului. Cu toate acestea, mulți lideri se tem că negocierile de pace dintre SUA, Rusia și Ucraina, menite să pună capăt unui război care durează de peste patru ani, au înregistrat puține progrese și au lăsat UE într-o poziție periculoasă de marginalizare, expunând-o riscului de a fi forțată să accepte un acord cu care nu este de acord.

Costa a declarat că Bruxellesul va „evita să perturbe procesul condus de președintele Trump” și a recunoscut că nu a existat niciun semnal din partea Kremlinului care să indice că Putin ar fi dispus să se întâlnească cu vreun reprezentant al Uniunii Europene.

„Da, există o posibilitate [de a negocia cu Putin]”, a declarat Costa în cadrul unui eveniment organizat la Institutul Universitar European din Florența. „[Dar] deocamdată, nimeni nu a observat vreun semn din partea Rusiei care să indice că ar dori să se angajeze efectiv în negocieri serioase.”

Unii lideri ai UE, printre care și prim-ministrul belgian Bart De Wever, au sugerat posibilitatea încercării de a deschide un canal de dialog cu Kremlinul, dar alții susțin că nu există un consens între cei 27 de lideri cu privire la persoana care ar trebui desemnată să vorbească în numele blocului, la momentul în care ar trebui făcut un astfel de demers și la mesajul care i-ar fi transmis lui Putin.

Anterior, președintele Franței, Emmanuel Macron, a îndemnat europenii să poarte un dialog direct cu Rusia. Ulterior, i s-a alăturat și prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni.

Ultima întâlnire trilaterală dintre SUA, Ucraina și Rusia a avut loc pe 18 februarie.

