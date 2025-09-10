Charlie Kirk, cu numele adevărat Charles James Kirk, născut pe 14 octombrie 1993, în Chicago, a fost un activist politic american de dreapta conservatoare, autor și personalitate media.

Mama lui este consilier, iar tatăl său este arhitect. S-a remarcat ca membru al „Boy Scouts of America”, căpătând rangul de „Eagle Scout”. În 2010, la liceul Wheeling, s-a oferit voluntar în campania candidatului republican Mark Kirk pentru Senatul SUA. El a dus o campanie pentru a ieftini prețul la prăjituri în școala în care învăța și a scris un eseu pentru Breitbart News, prin care a criticat propaganda liberală din manualele școlare.

S-a întâlnit cu Bill Montgomery, candidat al Tea Party. Acesta l-a încurajat pe Kirk să își înceapă viața de activist politic. În cele din urmă, el a înființat Turning Point USA (TPUSA), o organizație rivală a grupurilor liberale precum MoveOn.org.

La Convenția Națională a Partidului Republican din 2012, Krik l-a întâlnit pe donatorul republican Foster Friess, pe care l-a convins să-i finanțeze organizația. Tânărul activist și-a început studiile la Colegiul Harper de lângă Chicago.

A devenit popular pe internet ca mulți alți activiști și comentatori politici conservatori, precum Ben Shapiro sau Brett Cooper.

În 2019, Kirk a înființat Turning Point Action și Turning Pojnt Faith, mobilizând comunitățile religioase pe teme conservatoare și făcând campanie pentru deținerea armelor de foc ca un drept fundamental, conform celui de-al Doilea Amendament din Constituția SUA.

Din 2020, a devenit aliatul cheie al președintelui Donald Trump, promovând politicile sale. Pe de altă parte, tabăra democrată l-a criticat pentru dezinformări privind pandemia de COVID-19, pentru că a fost împotriva teoriei rasiale și a negat aspectele științifice ale schimbărilor climatice. Charlie Kirk, care a organizat mai multe evenimente publice în care a dezbătut public cu studenți pro-liberali pe teme „woke”, a murit după ce a fost împușcat în campusul Utah Valley University, pe 10 septembrie 2025.

Asasinarea activistului republican în vârstă de 32 de ani lasă în urmă o soție îndurerată și doi copii fără tată.

