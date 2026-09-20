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Cine este Elif Eralp, câștigătoarea alegerilor din Berlin. Este considerată „varianta berlineză” a lui Mamdani, primarul socialist al New York-ului

Melania Agiu
Cine este Elif Eralp, câștigătoarea alegerilor din Berlin. Este considerată „varianta berlineză” a lui Mamdani, primarul socialist al New York-ului
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Elif Eralp luptă pentru a ajunge în funcția de Primar Guvernator al Berlinului din octombrie 2025, moment în care a fost nominalizată oficial drept candidată principală din partea partidului de stânga Die Linke. Partidul Stângii nu a deținut niciodată funcția de primar guvernator al Berlinului, însă, odată cu desemnarea lui Elif Eralp, sondajele au arătat că șansele formațiunii sunt în continuă creștere.

De exemplu, în sondajul realizat la comanda formațiunii Volt Berlin, cu puțin timp înainte de alegerile de duminică, partidul Die Linke (Stânga) înregistra un scor istoric de 21%. Imediat în urma sa s-au aflat creștin-democrații, cu 20%. Pe locul al treilea a venit AfD, cu 18%.

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În străinătate, femeia în vârstă de 45 de ani și-a câștigat deja o poreclă; este considerată varianta Berlinului la Zoran Mamdani, primarul de stânga și tot de origine străine al New York-ului.

Elif Eralp: Origine, studii, familie

Elif Eralp s-a născut în 1981 la München. Părinții ei erau activi politic în Turcia ca socialiști și au fugit din țara natală în 1980, din cauza persecuțiilor politice care au urmat unei lovituri de stat militare. Eralp a crescut la München și Dortmund și s-a mutat la Hamburg împreună cu familia la vârsta de opt ani.

Aici a studiat dreptul, iar după absolvirea studiilor, s-a mutat în 2010 la Berlin, unde a lucrat ca și consilieră pentru politică juridică în cadrul grupului parlamentar al partidului Die Linke din Bundestagul german.

Obiectivul ei profesional de atunci: dorea să lucreze ca avocată specializată în drepturile omului, așa cum a povestit într-un interviu acordat ziarului „Morgenpost”. În prezent, Eralp este căsătorită și are doi copii.

Elif Eralp în politica berlineză, parcursul ei

Eralp este membră a partidului Die Linke din 2017. În decembrie 2018, a fost aleasă în comitetul executiv regional al partidului din Berlin.

La alegerile din 2021, a fost învinsă în circumscripția electorală 2 din Friedrichshain-Kreuzberg de candidata Partidului Verde, Marianne Burkert-Eulitz, dar și-a obținut mandatul în Adunarea Deputaților datorită poziției a 7-a pe lista de partid. La alegerile repetate din 2023, și-a apărat mandatul.

Din mai 2025, Eralp este vicepreședintă a partidului „Die Linke” din Berlin. În octombrie, a fost desemnată candidată principală a partidului său pentru alegerile din Berlin din 2026.

Elif Eralp și partidul „Die Linke” din Berlin

Stânga lui Elif Eralp pune accentul pe justiția socială și pe problema lipsei de locuințe. Decalajul dintre bogați și săraci se adâncește tot mai mult, a declarat Eralp în aprilie. Principalul motiv al acestei situații dificile îl reprezintă, în primul rând, chiriile mult prea mari. „Acestea fac ca viața în orașul nostru să devină din ce în ce mai grea.”, a spus ea, potrivit publicației Berliner Morgenpost.

Ea a promis că va proteja Berlinul împotriva politicilor antisociale.

„Și voi face din protecția chiriașilor o prioritate a administrației mele și voi demonstra încă din prima zi că luăm acest lucru cu adevărat în serios.” Locuințele mobilate închiriate pe termen scurt vor fi interzise în toate zonele de protecție a mediului social.

Partidul se pronunță, de asemenea, în favoarea interzicerii închirierii de apartamente de vacanță în clădirile de locuințe. O lege privind locuințele sigure ar urma să impună marilor proprietari să închirieze o anumită proporție din apartamentele care devin disponibile anual persoanelor cu venituri mici sau medii.

Într-un interviu acordat ziarului „Morgenpost”, Eralp și-a exprimat punctul de vedere cu privire la marile teme politice controversate ale orașului:

  • – se pronunță în favoarea limitei de viteză de 30 în centrul orașului, a reducerii numărului de mașini și a mai multor alternative accesibile în materie de mobilitate.
  • – respinge o candidatură a Berlinului la Jocurile Olimpice
  • – se opune construirii de clădiri la marginea câmpului Tempelhof

Acuzații legate de antisemitism

Erlap a fost, însă, vizată de controverse și acuzații legate de antisemitism, în special în contextul campaniilor electorale din Berlin.

În august 2026, apariția rapperului Dahabflex a atras atenția la nivel național, acesta scandând de pe scenă, în cadrul unui miting electoral al partidului Die Linke din Neukölln, sloganurile „Death to the IDF” (Moarte armatei israeliene) și „Yalla Yalla Intifada”.

Termenul „Intifada” se referă la revoltele din Palestina împotriva ocupației israeliene de la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 2000, caracterizate de numeroase atacuri și atentate, precum și de un număr foarte mare de victime de ambele părți.

Eralp a criticat dur apariția respectivă.

„La fel ca președinta partidului meu, Kerstin Wolter, condamn cu cea mai mare fermitate apariția din Neukölln. Îndemnurile la violență și la uciderea oamenilor sunt absolut inacceptabile”, a declarat Eralp.

Eralp a continuat: „Asociația districtuală din Neukölln l-a invitat pe cântăreț; mă aștept ca acolo să se clarifice cum a putut avea loc o astfel de încălcare a limitelor și să se ia măsuri în consecință. Susțin cu fermitate protejarea vieților evreiești și mă opun oricărei forme de antisemitism.”

În interviurile acordate publicațiilor din comunitate, precum magazinul Siegessäule, Elif Eralp a asumat un angajament ferm, declarând public că va face tot ce îi stă în putere pentru a proteja și a consolida viața queer din Berlin.

Ea solicită modificarea explicită a Articolului 3 din Constituția Germaniei pentru a include identitatea de gen și orientarea sexuală printre criteriile protejate împotriva discriminării.

*Primarul Guvernator al Berlinului este titlul oficial al șefului guvernului regional al Berlinului. Deoarece Berlinul nu este doar o capitală, ci are și statutul juridic de land federal (oraș-stat) în cadrul Germaniei, această funcție combină două roluri majore: Este primarul general al metropolei, dar și premierul regional al landului Berlin, având aceleași puteri executive și influență politică precum primarii-miniștri ai celorlalte 15 landuri germane.

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