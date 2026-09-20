„Hoțul de babic și ciocolată” a ajuns în fața autorităților. Un bărbat este acuzat că, timp de câteva luni, ar fi făcut turul mai multor supermarketuri și magazine din Constanța, de unde ar fi plecat cu diverse produse fără să treacă pe la casă. Printre țintele preferate ale hoțului erau ciocolata Lindt și babicul. Bărbatul se numește Ciprian Vlădoaia și a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța pentru „furt în formă continuată”, conform Ziarul de Constanța.

Bărbatul a început să fure din magazine din noiembrie până la finalul lunii ianuarie

Bărbatul ar fi început seria furturilor în noiembrie 2025 și ar fi continuat până la sfârșitul lunii ianuarie 2026. Metoda era aproape mereu aceeași: intra în magazin, ascundea produsele în geacă sau în buzunare și încerca să iasă fără să plătească.

Pe lista produselor preferate s-ar fi aflat mai ales ciocolata Lindt, dar și salam babic, alte mezeluri și cașcaval feliat. Într-unul dintre cazuri, procurorii spun că ar fi încercat să plece dintr-un magazin cu 16 batoane de ciocolată. Nu s-ar fi limitat însă doar la mâncare. Dintr-un magazin Hervis din City Park Mall ar fi luat și două articole vestimentare.

Cele mai multe episoade ar fi avut loc în magazine Carrefour din Constanța, dar anchetatorii menționează și mai multe unități Lidl, Kaufland ICIL și Hervis. Valoarea produselor luate într-o singură vizită varia de la mai puțin de 100 de lei până la aproape 880 de lei. În toate cazurile însă, bunurile au fost recuperate, fie de polițiști, fie cu ajutorul agenților de pază.

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Bărbatul are deschise 14 dosare penale

La început, fiecare furt a fost cercetat separat, astfel că pe numele bărbatului au fost deschise 14 dosare penale la diferite secții de poliție din Constanța. Pe 29 ianuarie 2026, procurorii au decis să le pună pe toate la un loc și să continue ancheta într-un singur dosar, conform Portalul Instanțelor de Judecată.

Ulterior, bărbatul a fost trimis în judecată și a rămas sub control judiciar pe durata procesului. La primul termen, din 21 iulie 2026, judecătorii au amânat procesul pentru ca acesta să își poată angaja un avocat și să își pregătească apărarea. Următoarea ședință este programată pentru 20 octombrie 2026, la ora 10:00.

Judecătorii vor analiza și măsura preventivă

Între timp, pe 18 septembrie 2026, la Judecătoria Constanța a fost deschis un dosar separat, legat de măsura preventivă impusă bărbatului.

Instanța urmează să decidă dacă acesta va rămâne sub control judiciar sau dacă măsura va fi schimbată. În funcție de situație, ea poate fi înlocuită cu una mai ușoară sau cu una mai strictă. Pentru această cerere, termenul de judecată a fost stabilit pentru 28 septembrie 2026, la ora 09:00.