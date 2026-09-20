Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit duminică, la sediul ONU din New York, cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres. Șeful statului i-a transmis recunoștința României pentru eforturile de soluționare a conflictelor internaționale și pentru angajamentul față de pace, dialog și respectarea dreptului internațional.

Președintele României i-a mulțumit, de asemenea, lui Antonio Guterres pentru demersurile de reducere a impactului umanitar, economic și asupra securității alimentare globale al războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„I-am transmis profunda recunoștință a României pentru eforturile sale neobosite de a găsi soluții pentru conflictele din întreaga lume și pentru angajamentul său ferm pentru pace, dialog și respectarea dreptului internațional”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Nicușor Dan: „România va contribui la construirea unei Organizații a Națiunilor Unite mai puternice” Șeful statului a mai precizat că România „va rămâne un susținător ferm” al inițiativei de reformă „ONU80”, al Pactului pentru Viitor și va contribui la crearea unei ONU mai puternice, mai bine pregătită să răspundă provocărilor actuale.

„România va rămâne un susținător puternic și de încredere al multilateralismului eficient, al inițiativei de reformă UN80 și al Pactului pentru Viitor, și va contribui la construirea unei Organizații a Națiunilor Unite mai puternice, mai bine pregătită să răspundă provocărilor de astăzi”.

Nicușor Dan participă la Adunarea Generală a ONU, la New York