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Nicuşor Dan s-a întâlnit cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în SUA. Ce mesaj i-a transmis președintele României

Nicuşor Dan s-a întâlnit cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în SUA. Ce mesaj i-a transmis președintele României
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Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit duminică, la sediul ONU din New York, cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres. Șeful statului i-a transmis recunoștința României pentru eforturile de soluționare a conflictelor internaționale și pentru angajamentul față de pace, dialog și respectarea dreptului internațional.

Președintele României i-a mulțumit, de asemenea, lui Antonio Guterres pentru demersurile de reducere a impactului umanitar, economic și asupra securității alimentare globale al războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

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„I-am transmis profunda recunoștință a României pentru eforturile sale neobosite de a găsi soluții pentru conflictele din întreaga lume și pentru angajamentul său ferm pentru pace, dialog și respectarea dreptului internațional”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

 

Nicușor Dan: „România va contribui la construirea unei Organizații a Națiunilor Unite mai puternice”

Șeful statului a mai precizat că România „va rămâne un susținător ferm” al inițiativei de reformă „ONU80”, al Pactului pentru Viitor și va contribui la crearea unei ONU mai puternice, mai bine pregătită să răspundă provocărilor actuale.

„România va rămâne un susținător puternic și de încredere al multilateralismului eficient, al inițiativei de reformă UN80 și al Pactului pentru Viitor, și va contribui la construirea unei Organizații a Națiunilor Unite mai puternice, mai bine pregătită să răspundă provocărilor de astăzi”.

Nicușor Dan participă la Adunarea Generală a ONU, la New York

Președintele Nicuşor Dan se află în SUA cu prilejul reuniunii Consiliului de Securitate  al ONU, de la New York, împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cei doi vor participa la recepția oferită de preşedintele SUA Donald Trump şi soţia sa, Melania Trump, şi vor inaugura intersecţia „The Queen Marie of Romania Corner”, în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii.

Președintele României se va întâlni şi cu reprezentanţii comunităţii româneşti din New York dar şi cu antreprenori români din SUA. Mirabela Grădinaru va participa la dejunul oferit de către Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, pentru Primele Doamne / Domni dar şi la Summitul „Fostering the Future Together Partnership Event” organizat sub patronajul Melaniei Trump.

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