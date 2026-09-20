Friedrich Merz a ținut un discurs după ce partidul naționalist de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat alegerile din landul Mecklendburg-Pomerania Inferioară, iar Die Linke (Stânga) s-a clasat pe primul loc în alegerile din Berlin. Cancelarul german a spus că rezultatul alegerilor este „catastrofal” pentru Uniunea Creștin-Democrată.

Rezultatul de 5% obținut de CDU în Mecklenburg-Pomerania Inferioară este un „dezastru care nu poate fi cosmetizat”, susține cancelarul.

„Acestea au fost ultimele alegeri ale anului 2026 în Baden-Württemberg. Am putut să câștigat multe voturi, dar nu am obținut rezultatul pe care l-am vrut. În Renania-Palatinat, CDU a obținut o victorie. În Saxonia-Anhalt, am suferit o înfrângere teribilă, cea mai mare înfrângere pe care am suferit-o în ultimii ani. Este un dezastru. CDU a făcut tot ce a putut, dar a fost o mică diferență între SPD și AFD. ”

Cancelarul federal Friedrich Merz spune că dorește să rămână președintele partidului și cancelar în continuare.

„Vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit în campania electorală, celor care ne-au fost alături în situații foarte dificile, mai ales că nu am avut suport în Berlin. Rezultatele electorale ne fac preocupați de viitorul nostru. Experimentăm un stat care a devenit prea complicat. Economia noastră este în tranziție și modul în care vorbim cu unul în altul, tonul în societatea noastră, a devenit mai rău. Și încrederea publică în instituțiile noastre scade, iar partidele radicale, atât din țară și în Europa, profită de această situație. ”

Merz i-a avertizat pe germani că traseul reformelor va fi unul foarte dificil pentru că vor urma vremuri grele.

„Trebuie să ne gândim la libertate, securitate, răbdare. Trebuie să ne gândim la viitorul nostru. Țelul nostru este să aducem prosperitate pentru generațiile viitoare. Îmi asum această responsabilitate. Pentru că vreau ca țara noastră să prospere. Este convingerea mea că succesul reformelor nu doar va îmbunătăți coeziunea socială, dar și mentalitatea. Germania este capabilă de aceste reforme. Și vreau să vă spun că aceste reforme se opun forțelor toxice care se infiltrează în societatea noastră. Ce trebuie să facem este să căutăm soluții și să avem răbdare.”

Sursa Video: Deutsche Welle