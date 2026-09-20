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În apropiere de Itaca, patria lui Ulise, se află noua atracție a celor care vizitează Grecia: insula unde turiștii înoată alături de porcii sălbatici

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O insulă din Marea Ionică, în apropiere de Itaca, „patria lui Ulise”, din Odiseea lui Homer, este acum în centrul atenției turiștilor care vizitează Grecia. Motivul? Acolo, turiștii pot înota alături de porcii sălbatici.

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Este vorba despre insula Atokos, potrivit La Razon. Aceasta este o mica insula privată din Marea Ionică. Ea a devenit o atracție turistică neașteptată, după ce porci negri au început să apară în videoclipuri virale înotând alături de vizitatori.

Insula se află în apropiere de Itaca. Acolo, peisajul mediteraneean tipic împarte scena cu niște locuitori mai puțin obișnuiți: turme de porci negri care cutreieră liber țărmul și care, în zilele toride, se aventurează și în mare.

Atokos se întinde pe o suprafață de circa 4,5 kilometri pătrați și face parte din arhipelagul Echinades. Din punct de vedere administrativ, aparține de municipalitatea Itaca, deși este situată în largul coastei de vest a Greciei. Ea este o insulă privată și nu dispune de infrastructura specifică unei destinații turistice convenționale.

Aici lipsesc hotelurile, restaurantele sau localitățile, iar vizitatorii sosesc în principal pe calea apei, cu ambarcațiuni private ori în cadrul unor excursii organizate din insule învecinate, precum Itaca, Lefkada sau Kefalonia. Iar acum există și un motiv concret pentru a include zona într-un itinerar: animalele care se plimbă pe plajele sale.

Imaginile difuzate în ultimele luni au surprins animalele plimbându-se printre turiști, apropiindu-se de ambarcațiuni și chiar înotând în apele din apropierea țărmului. Când temperaturile cresc, porcii intră în mare pentru a se răcori.

Acest loc a transformat Atokos într-o atracție deosebit de atractivă pentru cei aflați în căutarea unor experiențe unice. Unii vizitatori călătoresc pe insulă special după ce au văzut videoclipuri pe Instagram sau TikTok. Cererea a crescut într-o asemenea măsură, încât anumite excursii efectuează mai multe curse pe parcursul zilei.

De unde provin aceste animale?

Originea acestei populații de porci nu este pe deplin documentată. Ei trăiesc acolo de ani de zile, în absența unor așezări umane permanente, și s-au obișnuit cu prezența ambarcațiunilor și a oamenilor. Această familiaritate explică parțial imaginile care circulă online, chiar dacă acest lucru nu înseamnă că au încetat să fie animale sălbatice.

Tocmai de aceea, apropierea excesivă, încercarea de a le atinge sau hrănirea lor nu ar trebui considerate părți obligatorii ale experienței.

Totodată, insula este inclusă în situl Natura 2000 GR2220003, desemnat sub numele de „Arhipelagul Ionic Interior (Meganisi, Arkoudi, Atokos, Vromonas)”. Insula Atokose este parte a acestei arii protejate.

Cert este că, acum, Atokos trece printr-o transformare inedită: un teritoriu cunoscut odinioară în special de navigatori a devenit o destinație virală, grație unei populații de porci care, se pare, au decis să transforme plajele și apele insulei în propriul lor sanctuar.

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