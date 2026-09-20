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Dominic Fritz anunță un „eveniment-manifest” la Timișoara, cu trei zile înainte de încheierea mandatului de primar

Olga Borșcevschi
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Primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Fritz, își anunță susținătorii că pregătește un „eveniment-manifest”, pe 27 septembrie, cu doar trei zile înainte de încheierea mandatului său de edil. Anunțul vine după ce Dominic Fritz a declarat, pe 28 august, că în urma promulgării Legii ANI de către preşedintele Nicuşor Dan, mandatul său de edil va înceta în 30 de zile. Pe 31 august, Legea ANI a intrat în vigoare. De asemenea, el a anunţat că echipa sa de viceprimari va prelua interimar conducerea Primăriei, de la sfârşitul lunii septembrie.

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Fritz spune că evenimentul va marca șase ani de la victoria sa în alegerile locale din 27 septembrie 2020 și precizează că întâlnirea va fi atât o celebrare a perioadei petrecute la conducerea Timișoarei, cât și un răspuns la încetarea mandatului său de edil.

„Exact acum șase ani, pe 27 septembrie 2020, am câștigat împreună alegerile pentru Primăria Municipiului Timișoara. A fost începutul unui drum pe care mulți îl credeau imposibil.

6 ani mai târziu, pe 27 septembrie 2026, vă invit la evenimentul-manifest Timișoara. Revoluția continuă. Va fi o celebrare a ceea ce am construit împreună în acești ani. În același timp, un moment de claritate și de reafirmare în fața unui abuz brutal care anulează votul timișorenilor”, transmite primarul pe blogul său.

Fritz

Dominic Fritz

Fritz a explicat de ce vrea să organizeze acest eveniment.

Potrivit edilului, „atunci când statul de drept este călcat în picioare și se încearcă umilirea unui oraș care a îndrăznit să schimbe regulile jocului, reacția Timișoarei nu este resemnarea, ci demnitatea, solidaritatea și hotărârea de a merge mai departe”.

„Am arătat că un alt mod de a face administrație este posibil. Acum avem șansa și responsabilitatea să ducem această schimbare dincolo de granițele orașului.

În ultimele săptămâni numărul reacțiilor venite din toate părțile – de la oameni care își iubesc orașul și țara, personalități române și străine, media internațională, organizații europene – a fost încurajator. Și în același timp, revelator pentru cât de mulți suntem dispuși să continuăm bătălia pentru o Românie dreaptă”, mai spune el.

Evenimentul va avea loc la CRAFT (Bv. Eroilor de la Tisa nr. 22), duminică, 27 septembrie, de la ora 14:00. Accesul în sală se face până la 13:50. Înscrierea este obligatorie.

„Nu veniți singur, înscrieți-vă cu familia și prietenii să fiți alături de noi în acest moment.

Prezența dumneavoastră mă onorează. Împreună putem face din nou ceea ce mulți cred că este imposibil”, mai spune Fritz.

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