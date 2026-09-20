Doar 60 de persoane s-au strâns la protestul pentru democrație din Piața Victoriei. Doi agitatori au fost dați afară de către jandarmi

Protestul „Stop extremismului şi violenţei! România democrată”, organizat duminică, în Piața Victoriei, începând cu ora 17:30, a adunat doar 60 de persoane până la orele 19:00. Manifestanții au venit cu pancarte și scandează lozinci.

Evenimentul a fost organizat ca o reacție la „protestul ciobanilor” de la 15 septembrie, unde au izbucnit violențe între manifestanți și forțele de ordine, din cauza agitatorilor.

Cele câteva persoane care s-au strâns în Piața Victoriei, în această duminică, flutură drapelul Uniunii Europene și au pancarte cu mesaje împotriva „extremismului”: „Stop violenței și extremismului”; „Comunism, fascism, legionarism, toate înseamnă extremism”; „Dragostea de țară nu e legionară„.

Incidentele nu au lipsit de la manifestația împotriva violenței

Nici acest eveniment nu a fost lipsit de incidente. Doi bărbați, care păreau a fi agitatori și voiau să intre în perimetrul protestatarilor, au fost dați afară de jandarmerie.

Potrivit schimbului de replici dintre unul dintre organizatori și cei doi bărbați, aceștia din urmă ar fi adresat „amenințări” pe TikTok la adresa protestatarilor de la evenimentul de duminică.

Gruparea lui Horațiu Potra, comparată cu „Garda De Fier” din anii ’30

Organizatorul a ținut un scurt discurs împotriva xenofobiei și a amintit de perioada anilor ’30, când în România a activat gruparea legionară „Garda de Fier”.

Discursul a făcut o paralelă cu mercenarul Horațiu Potra, trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive.

„România este o țară democrată și trebuie să rămână o țară democrată. Nu lăsăm anii ’30 să se repete. A fost unul, Horațiu Potra, în decembrie 2024 care, nemulțumit de deciziile guvernului, acest Potra alături de o gașcă de oameni au vrut să vină cu arme în București să răstoarne democrația și să înceapă o revoltă prin forța armelor”, a declarat organizatorul protestului.

Manifestaţii paşnice sunt programate duminică şi în Iaşi, Oradea şi Timişoara. Participanţii sunt invitaţi să poarte tricouri albe şi să se comporte „civilizat şi demn”, potrivit unui comunicat al organizatorilor.

Anunțul Jandarmeriei

Autorităţile precizează că, în funcţie de numărul participanţilor, traficul rutier în Piaţa Victoriei poate fi restricţionat, ori deviat, motiv pentru care Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să verifice din timp rutele alternative.