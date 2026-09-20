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Cine este Kristin Brinker, candidatul partidului „Alternativa pentru Germania”, care și-a încercat norocul pentru a treia oară la alegerile din Berlin

Cine este Kristin Brinker, candidatul partidului „Alternativa pentru Germania”, care și-a încercat norocul pentru a treia oară la alegerile din Berlin
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Kristin Brinker a participat  la aceste alegeri pentru a treia oară din postura de candidat al „Alternativei pentru Germania” (AfD) pentru Berlin, cu toate că partidul ei nici nu se aștepta să câștige. Cu toate acestea, chiar dacă ar fi ieșit câștigătoare la acest tur de scrutin, toate celelalte formațiuni politice majore (CDU, SPD, Verzii și Die Linke) au precizat că exclud categoric orice alianță sau colaborare guvernamentală cu partidul condus de Brinker.

Doar cu câteva zile înainte de aceste alegeri, un scandal major care a implicat un asistent personal din blocul parlamentar al lui Kristin Brinker. Consilierul în cauză era vizat de suspiciuni de deținere ilegală de arme și explozibili, care nu s-au confirmat însă după perchezițiile poliției. Cu toate acestea, procurorii au descoperit în mod accidental în casa acestuia droguri și obiecte naziste. Brinker a minimizat acest incident în presa din Germania și a precizat că nu a avut cunoștință despre orientările asistentului său, pe care l-a descris ca fiind un simplu „colecționar”.

Partidul „Alternativa pentru Germania” este reprezentat în Parlamentul berlinez încă din anul 2016, iar la alegerile din anul 2023 a reușit să obțină doar un scor de 9,1%. În cazul scrutinului de anul acesta, candidatul principal al partidului AfD, Kristin Brinker, a obținut o ușoară creștere și a obținut 16% din voturi, potrivit primelor exit-poll-uri.

Spre deosebire de Saxonia-Anhalt, unde au avut loc recent alegeri și unde AfD este clasificată drept o organizație extremistă de dreapta confirmată de către Oficiul pentru Apărarea Constituției, filiala din Berlin a acestei instituții nu a aplicat această etichetă pentru AfD.

Pentru aceste alegeri, campania electorală a AfD din Berlin s-a concentrat în principal pe migrație, securitatea internă, criza locuințelor, educație și transporturi. La fel ca programul politic al CDU, formațiunea „Alternativa pentru Germania” cere o prezență mai mare a poliției pe străzile capitalei, dar și suplimentarea acestora prin crearea de unități de poliție districtuală.

În ceea ce privește piața imobiliară, AfD dorește să reducă reglementările de stat, să faciliteze construcțiile private și proprietatea asupra locuințelor, dar și să acorde prioritate germanilor în alocarea locuințelor și terenurilor deținute de stat.

În politica educațională, partidul pune accent pe performanță și disciplină, limba germană ca limbă de predare obligatorie și menținerea sistemului școlar diferențiat. AfD respinge programele privind diversitatea, genul și antidiscriminarea.
Cât despre politica economică din programul de guvernare, AfD solicită mai puțină birocrație și reglementări de mediu, precum și condiții mai bune pentru întreprinderile mici și mijlocii și meseriași.

Candidatul principal pentru partidul de  dreapta la alegerile din Berlin este Kristin Brinker, care își încearcă norocul pentru a treia oară, după ce a mai participat și la alegerile din 2021 și la scrutinul din 2023.

Născută în 1972 în Bernburg, în fosta Republică Democrată Germană, Brinker provine dintr-o familie din clasa muncitoare. La bază, candidatul AfD este de profesie inginer în arhitectură și deține un doctorat în acest domeniu obținut la Universitatea Tehnică din Berlin. Înainte de a se aventura în politică, a lucrat în consultanță bancară și management imobiliar.

Kristin Brinker s-a alăturat partidului „Alternativa pentru Germania” în 2013 și a fost aleasă deputat în Parlamentul regional din Berlin în 2016. În luna martie 2021, a preluat conducerea AfD Berlin după ce a învins-o pe Beatrix von Storch, iar din septembrie 2021 este și președinta grupului parlamentar AfD din Berlin.

În timp ce Kristin Brinker s-a prezintă ca fiind categoric moderată în timpul campaniei electorale, elemente radicale din cadrul AfD din Berlin au câștigat influență sub conducerea sa. În ceea ce privește migrația și azilul, manifestul electoral al partidului din 2021 preciza: „Puneți în aplicare deportările și facilitați remigrarea.” Astăzi, AfD cere, de asemenea, „oprirea imediată a admiterii solicitanților de azil la Berlin”, un moratoriu asupra tuturor procedurilor de naturalizare și un „Oficiu de Stat pentru Imigrație, Azil și Remigrație”.

Mai mult, se afirmă că securitatea durabilă la Berlin poate „fi realizată doar printr-o politică de remigrație consecventă”. Termenul „remigrație” a devenit un cuvânt la modă în rândul dreptei extremiste și prevede repatrierea migranților care nu au permis de ședere în țările lor de origine.

Mesajul central al campaniei sale vizează oprirea completă a primirii solicitanților de azil în Berlin și accelerarea deportărilor. Sloganul ei recurent este „Apartamentele nu sunt adăposturi pentru azilanți” și susține că locuințele din oraș trebuie prioritizate pentru germanii care muncesc.

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