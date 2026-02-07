Prima pagină » Știri externe » JD Vance și soția sa au fost huiduiți la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano. Reacția vicepreședintelui SUA

07 feb. 2026, 13:19, Știri externe
Când echipa Statelor Unite a pășit, seara trecută, pe scena Jocurilor Olimpice de la Milano, la Parada Națiunilor, coruri de urale au răsunat pe stadionul San Siro. Asta până când vicepreședintele JD Vance și soția sa, Usha Vance, au apărut pe ecranul gigant al stadionului. La vederea lui Vance, care flutura steaguri americane din tribuna San Siro, mulțimea de spectatori a reacționat neașteptat și a început să-l huiduiască pe oficialul american.

Statele Unite au fost penultima țară care a intrat pe scenă, precedând Franța, gazda Jocurilor Olimpice de iarnă din 2030 din Alpii francezi, și Italia, țara gazdă, care încheie în mod tradițional Parada Națiunilor. Echipa SUA a fost condusă de patinatoarea Erin Jackson, care a fluturat cu mândrie steagul american pe o scenă situată sub inelele olimpice aurii.

Vance a fost huiduit din cauza turbulențelor politice din SUA, care fac obiectul titlurilor din presa internațională. Înaintea ceremoniei de deschidere de vineri, la Milano au avut loc proteste împotriva prezenței raportate a agenților ICE în Italia. Un oficial olimpic american a confirmat joi că agenții ICE nu făceau parte din delegația țării, dar nu a putut confirma dacă aceștia erau implicați în planul de securitate al al vicepreședintelui.

Vance a condus o delegație americană din care au făcut parte secretarul de stat Marco Rubio și Tom Fertitta, ambasadorul SUA în Italia.

La ceremonie, Vance a fost așezat lângă președintele Republicii Italiene, Sergio Mattarella. Apariția inițială a lui Vance a părut să treacă neobservată de spectatori, care în schimb au aclamat la prezentarea lui Mattarella. Dar mulțimea și-a exprimat nemulțumirea în timpul Paradei Națiunilor.

Delegația israeliană a fost, de asemenea, huiduită în timpul Paradei Națiunilor, în timp ce Ucraina a primit aplauze îndelungate.

Vineri, Vance s-a întâlnit cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni și a asistat la mai multe spectacole în timpul probei de patinaj artistic pe echipe.

