Demonstrație de forță NATO în Marea Baltică. Mii de trupe aliate simulează un asalt de tip „Normandia 2.0” pe litoralul baltic

Mihai Tănase
19 feb. 2026, 09:04, Știri externe
Steadfast Dart 2026 - Foto: X

Mii de militari NATO au participat la un exercițiu de amploare pe coasta baltică a Germaniei, simulând capturarea în forță a unei plaje. Exercițiu militar vine ca un mesaj ferm de descurajare către Rusia, pe fondul deteriorării securității în regiune.

Mii de soldați NATO, inclusiv din țări precum Spania sau Turcia, au luat miercuri cu asalt o plajă de pe coasta baltică a Germaniei, ca parte a unui exercițiu militar descris de oficiali drept o demonstrație clară de forță și pregătire în fața amenințărilor venite dinspre Rusia, scrie KievPost.com.

Operațiunea a avut loc la poligonul de antrenament Putlos, în apropiere de orașul portuar Kiel, și a făcut parte din amplul exercițiu multinațional Steadfast Dart 2026, conceput pentru a testa capacitatea alianței de a muta rapid trupe pe teritoriul NATO în caz de criză.

Sub comanda generalului german Ingo Gerhartz, aproximativ 3.000 de militari au participat direct la exercițiul de la Putlos. Scenariul a inclus forțe navale și unități speciale, avioane Eurofighter ale Germaniei, 15 nave militare, scafandri de luptă spanioli și unități turcești dotate cu vehicule de asalt amfibii Zaha.

„Aceasta demonstrează că NATO este unită și gata de acțiune”, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, avertizând că „în special în Marea Baltică, situația de securitate s-a înrăutățit dramatic”. Pistorius a adăugat că astfel de exerciții arată că aliații „suntem serioși în ceea ce privește descurajarea”.

Amenințarea Rusiei, în creștere la adresa Europei

Contextul este dat de invazia pe scară largă a Ucraina de către Rusia, conflict care durează de aproape patru ani și care a amplificat temerile că Moscova ar putea recurge, în viitor, la forță împotriva statelor europene membre NATO.

Șeful apărării germane, Carsten Breuer, a vorbit despre o „amenințare reală”, afirmând că „Rusia continuă să-și orienteze forțele armate spre vest”. El a precizat că exercițiile de tipul celui de la Putlos au nu doar o dimensiune militară, ci și un „efect diplomatic” clar.

Guvernele europene avertizează tot mai des asupra a ceea ce descriu drept „activități maligne” ale Rusiei, de la sabotaje ale infrastructurii feroviare în Polonia până la incendii suspecte și atacuri cibernetice în mai multe state de pe continent.

Exercițiul de la Putlos este parte a Steadfast Dart 2026, desfășurat între ianuarie și martie, cu participarea a aproximativ 10.000 de militari din 11 state membre europene NATO. Dintre aceștia, circa 7.300 sunt dislocați în Germania. Niciun soldat american nu ia parte la manevre.

Boris Pistorius a respins speculațiile potrivit cărora absența trupelor americane ar reflecta tensiuni transatlantice, explicând că situația este „absolut normală” și ține de un sistem de rotație.

Steadfast Dart reprezintă cea mai mare manevră de până acum pentru Forța de Reacție Rapidă a NATO, Allied Reaction Force, înființată în 2024. În cazul unei crize majore, această structură trebuie să poată desfășura până la 40.000 de soldați în termen de 10 zile, după aprobarea Consiliului Nord-Atlantic.

