În plină tensiune cu SUA, au bătut palma pentru 500 milioane euro. Rusia livrează Iranului încă 5 elicoptere de atac Mi-28NE Night Hunter. „Efortul Teheranului de a reconstrui capacitățile de atac la joasă altitudine, sub tutela Moscovei”

Iranul continuă să primească elicoptere de atac rusești Mi-28NE „Night Hunter”, ca parte a unui contract mai amplu de armament cu Moscova, în valoare de 500 de milioane de euro. Potrivit Financial Times și Iran International, se estimează că Teheranul a primit până la șase elicoptere Mi-28 în ianuarie, cel puțin o aeronavă fiind deja văzută deasupra capitalei în această lună, alături de o comandă importantă de sisteme portabile de apărare aeriană Verba.

Acordul a fost negociat între Rosoboronexport, agenția de stat rusă pentru exportul de arme, și reprezentantul la Moscova al Ministerului Apărării și Logisticii Forțelor Armate din Iran (MODAFL), potrivit Finacial Times.

Această evoluție, notează Army Recognition, vine la mai puțin de un an după ce apărarea aeriană a Iranului a fost grav degradată în timpul unui conflict de 12 zile cu Israelul – în care forțele americane au intervenit punctual – și semnalează un efort reînnoit de a reconstrui capacitățile de atac la joasă altitudine și cu aripi rotative sub tutela Rusiei.

Moscova și Teheranul, nicio confirmare oficială

Totuși, nicio confirmare oficială nu a fost emisă, încă, de Teheran

Elicopterul Mi-28NE este derivatul de export al elicopterului de atac al Rusiei, Night Hunter, conceput de la bun început ca o aeronavă de luptă cu două locuri și cabină tandem, optimizat pentru operațiuni de joasă altitudine, zi-noapte, mai degrabă decât pentru transportul de trupe.

Apariția elicopterelor Mi-28NE în culorile iraniene, chiar și în număr mic, subliniază relația tot mai strânsă dintre Moscova și Teheran

„Arhitectura avionică a elicopterului Night Hunter, care include de obicei un radar montat deasupra rotorului sau pe catarg, turele electro-optice, telemetre laser și dispozitive de ochire montate pe cască, este concepută pentru a permite echipajului să detecteze, să clasifice și să angajeze vehicule blindate, fortificații și aeronave care zboară la joasă altitudine pe vreme nefavorabilă și noaptea, un salt calitativ față de flota îmbătrânită de AH-1 J/T Cobra a Iranului”, notează Army Recognition.

„Un elicopter de atac modern, înarmat cu rachete ghidate antitanc cu rază lungă de acțiune

Livrarea ELICOPTERELOR Mi-28NE Night Hunter către Iran nu redefinește în sine echilibrul regional de putere, dar modifică geometria riscului la altitudine joasă în jurul infrastructurii critice și de-a lungul potențialelor căi de apropiere.

„Un elicopter de atac modern, înarmat cu rachete ghidate antitanc cu rază lungă de acțiune și potențial echipat cu muniții anti-dronă antiexplozie reflectă lecțiile trase (n.red. – de Rusia) din operațiunile recente de mare intensitate, lecții care ar putea acum modela conceptele iraniene de angajare în Golf, Levant și teatrele adiacente”, se precizează în analiza Army Recognition.

Armamentul elicopterului Mi-28NE Night Hunter este centrat pe tunul automat 2A42 de 30 mm, montat la „bărbie”, cu aproximativ 250 de cartușe pregătite, conectate la vizorul mitralierului sau la semnalizarea căștii, și pe patru puncte de ancorare sub aripi, capabile să transporte până la 2.300 kg de muniție.

Echipările tipice ale acestui elicopter rusesc de atac includ:

Până la 16 rachete ghidate antitanc (ATGM) Ataka sau Vikhr, cu fascicul laser, capabile să penetreze aproximativ 1.000 mm de blindaj cu blindaj reactiv exploziv (ERA).

Module mixte de rachete neghidate de 80 mm și 122 mm pentru „suprimarea” zonei.

Rachete aer-aer cu rază scurtă de acțiune Igla-V pentru autoapărare împotriva elicopterelor, dronelor și aeronavelor cu aripi fixe care zboară la joasă altitudine.

În termeni operaționali, acest lucru oferă Iranului – pentru prima dată – o platformă modernă cu aripi rotative, care combină focuri antiblindaj de precizie, potențial organic contra-UAV prin intermediul tunului de 30 mm și capacitate aer-aer cu rază scurtă de acțiune pe o singură structură.

Dacă, așa cum sugerează unele rapoarte rusești, standardul de export Night Hunter este aliniat progresiv cu cea mai recentă suită de avionică și armament Mi-28NM, aeronava iraniană ar putea integra în cele din urmă rachete și pachete de senzori mai avansate decât cele anunțate în prezent, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.

Profilul de atac nocturn al elicopterului Mi-28NE Night Hunter

În serviciul iranian, detașamentul Mi-28NE va fi, probabil, însărcinat cu o combinație de misiuni de sprijin aerian apropiat, ambuscadă antiblindată și apărare punctuală în jurul activelor de mare valoare.

Poziționarea elicopterelor Mi-28NE în apropierea siturilor nucleare cheie, a nodurilor strategice de apărare aeriană sau a zonelor de coastă de-a lungul Golfului Persic ar permite Iranului să riposteze împotriva incursiunilor terestre, a forțelor de operațiuni speciale sau a mișcărilor amfibii ale adversarilor regionali.

Profilul de atac nocturn al elicopterului Mi-28NE Night Hunter – care zboară folosind tactici de urmărire a terenului, apoi „apare” pentru scurte perioade de angajament – ar putea fi, de asemenea, adaptat pentru a apăra infrastructura critică împotriva unor raiduri.

Totodată, elicopterul Mi-28NE Night Hunter poate fi utilizat pentru a escorta elicoptere de transport iraniene în timpul operațiunilor transfrontaliere în spațiul aerian irakian sau sirian.

Pentru forțele terestre americane și partenere, aceasta înseamnă o amenințare mai credibilă a angajamentelor ATGM (n.red. – o armă ghidată de precizie, concepută pentru a distruge vehicule militare puternic blindate) la joasă altitudine, la câțiva kilometri de pozițiile iraniene, mai ales dacă elicopterele Mi-28 sunt integrate în arhitectura emergentă de recunoaștere fără pilot a Iranului, care include deja un inventar mare de drone de recunoaștere și de staționare.

Racheta Khrizantema-M

Industria rusă transformă ecosistemul de arme al familiei Mi-28 cu muniții ghidate cu rază mai lungă de acțiune și viteză mai mare.

Într-o analiză detaliată a rachetei Khrizantema-M modernizate, s-a raportat că cea mai recentă familie 9M123M/VM combină acum o rază de acțiune extinsă de aproximativ 10 km cu zbor supersonic susținut, susținut de canale duale de ghidare în modurile de deplasare cu fascicul radar cu unde milimetrice și de deplasare cu fascicul laser.

Un aspect crucial este faptul că Army Recognition a remarcat faptul că această rachetă modernizată este deja integrată pe elicopterele de atac rusești Mi-28NM și Ka-52M și utilizată nu doar ca armă antitanc, ci și ca mijloc de apărare aeriană cu rază foarte scurtă de acțiune împotriva elicopterelor lente și a vehiculelor aeriene fără pilot mai mari din Ucraina.

Pentru Iran, orice pachet viitor care include rachete din clasa Khrizantema ar permite echipajelor Mi-28 să atace coloane blindate, poziții de artilerie sau centre logistice din afara anvelopei cinematice tipice de 5-6 km a MANPADS moderne (sistemele portabile de apărare aeriană).

În același timp, este păstrată opțiunea de a ataca drone de dimensiuni medii și intruși cu aripi rotative ca parte a unei apărări stratificate la joasă altitudine.

„Din perspectiva SUA, această combinație, ATGM-uri de distanță plus funcționalitate VSHORAD limitată – sisteme de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă, esențiale pentru protejarea strategică a instalațiilor și forțelor terestre împotriva amenințărilor aeriene joase – pe o platformă de elicopter de manevră, complică planificarea rutelor de intrare la joasă altitudine pentru aeronavele de operațiuni speciale și aviația de atac într-o situație de contingență care implică forțele iraniene”, se menționează în analiza Army Recognition.

RECOMANDAREA AUTORULUI: