Mesajul lui Călin Georgescu la sediul Poliției Buftea: „Clasa politică este confiscată de sistem". Zeci de susținători l-au întâmpinat în urale

Ruxandra Radulescu
24 feb. 2026, 09:49, Știri politice
Călin Georgescu

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, va ajunge azi, 24 februarie, la sediul Poliției din Buftea, pentru semnarea controlului judiciar. Instanța Tribunalului București a prelungit, în urmă cu câteva zile, măsura preventivă pentru încă 60 de zile.

UPDATE ora 11:15. Călin Georgescu a ieșit după 15 minute din sediul Poliției, unde a făcut o serie de declarații în fața presei și a susținătorilor:

„Mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună în pace și bucurie. A început postul Sfintelor Paști și ne bucurăm tot ce primim de la Dumnezeu cu răbdare pentru că totul este binele nostru suprem.

Dincolo de întrebările dumneavoastră văd că toată lumea – mai ales clasa politică, care oricum este confiscată de sistem, total. Toată clasa politică românească – toți au opinii, își dau cu părerea referitor la situația României, la ce se întâmplă. Toată lumea are o opinii. Și sunt din ce în ce mai dese. Eu am un mesaj”, a declarat, marți, Călin Georgescu la ieșirea de la semnarea controlului judiciar.

UPDATE ora 11:00. Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție pentru semnarea controlului judiciar. „Călin, te iubim!”, au scandat susținătorii săi veniți în Capitală din toate colțurile țării pentru a-și arăta sprijinul pentru candidatul interzis de sistem.

Știrea inițială:

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de către Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se află sub control judiciar din 2 iulie 2025 pentru promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale).

Astfel, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, la diferite intervale de timp, în 16 iunie 2020, în septembrie 2020, în 2 octombrie 2021, în 1 septembrie 2024 şi în 16 mai 2025, inculpatul a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe, precum mobilizarea în masă a naţiunii în vederea regenerării şi renaşterii acesteia prin palingeneză – crearea omului nou, sub cupola misticismului creştin ortodox etc, este consemnat, printre altele, în rechizitoriul procurorilor.

Într-un al doilea dosar, Călin Georgescu este acuzat, alături de mercenarul Horaţiu Potra, de fiul şi de nepotul acestuia, împreună cu alţi inculpaţi, de acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Curtea de Apel Bucureşti a stabilit termen la 11 februarie.

FOTO: Mediafax

