Ediție limitată de Duster pentru piața românească. În câte exemplare va fi lansat noul model

24 feb. 2026, 09:58, Auto
Va fi lansată o ediție limitată de Duster pentru piața românească. Reprezentanții Dacia anunță că vor fi doar câteva exemplare, iar modelul poartă denumirea de „Spirit of Sand”. Vezi mai jos, în articol, detaliile.

Reprezentanții Dacia au anunțat că va fi lansată o ediție limitată de Duster pentru piața românească. Ediția „Spirit of Sand” este bazată pe versiunea „Extreme” a lui Duster și vor fi doar 500 de exemplare. De altfel, ediția va celebra „spiritul de competiție și inovația tehnologică”, conform ProMotor.

Prețul unui autoturism va fi de 29.000 de euro, iar livrările încep din luna aprilie a acestui an. Versiunea va fi echipată complet și va avea elemente grafice dispuse pe partea inferioară a caroseriei, ce imită urmele lăsate de trecerea prin nisip. Culoarea caroseriei va fi „Copper Brown”, iar jantele de aliaj pe 17 inch vor fi vopsite în negru lucios.

Autoturismele vor prezenta câte un scut de protecție pentru motor și cutia de viteze. Acesta este realizat din duraluminiu de 6 mm, oferit în standard, potrivit sursei citate.

Aerul condiționat automat, pachetele „Cold” și „Parking”, precum și frâna de parcare electrică se află printre dotări. Va exista o singură versiune a ediției de Duster, și anume cea Hybrid-G 150 4×4. Potrivit ProMotor, reprezentanții Dacia au susținut că sistemul de propulsie reprezintă o „premieră mondială”, deoarece prezintă caracteristici precum:

  • O motorizare termică, de 1,2 litri mild hybrid de 140 de cai putere;
  • Alimentarea pe GPL;
  • Un motor electric de 31 de cai putere, amplasat pe puntea spate.

Va fi primul Duster care va avea tracțiune integrală și transmisie automată, având 154 CP. Va avea 2 rezervoare de 50 de litri pentru benzină și GPL, iar autonomia va ajunge până la 1.500 de kilometri. Potrivit sursei citate, achiziția poate fi efectuată exclusiv online, iar oferta este valabilă până la sfârșitul lui martie 2026.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

