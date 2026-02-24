Bitcoin a scăzut marți cu peste 5%, coborând sub pragul de 63.000 de dolari, pe fondul tensiunilor geopolitice, riscurilor legate de tarife și reducerii apetitului investitorilor pentru activele considerate riscante.

Bitcoin, cea mai importantă criptomonedă din lume, a ajuns marți la un minim de 62.964,64 dolari, pe fondul presiunii crescute din piețe și al unei orientări tot mai clare a investitorilor către active mai sigure, scrie CNBC.com.

„Scăderea bitcoinului pare mai puțin un șoc specific criptomonedelor și mai mult o resetare clasică a sentimentului de risc”, a declarat Christopher Hamilton, șeful departamentului de soluții de investiții pentru clienți, APAC.

Potrivit acestuia, declinul actual reflectă mai degrabă o „reducere tactică a riscului”, și nu o retragere structurală a investitorilor din piața criptomonedelor.

Bitcoin-ul a pierdut 50% din valoare în doar un an

Presiunile asupra piețelor financiare au crescut după ce președintele Donald Trump a anunțat săptămâna trecută că va decide „probabil în următoarele 10 zile” dacă Statele Unite vor lansa un atac asupra Iranului, în contextul blocajului privind un nou acord nuclear. Ulterior, tensiunile s-au intensificat, Washingtonul continuând să desfășoare forțe militare în Orientul Mijlociu.

Bitcoin se află pe un trend descendent pronunțat din octombrie anul trecut, când a depășit nivelul de 125.000 de dolari. Declinul a continuat și în acest an, criptomoneda înregistrând o scădere de aproximativ 27% de la începutul anului și pierzând circa 50% din valoarea maximă atinsă în toamnă.

„Ideea principală este că Bitcoin rămâne foarte sensibil la condițiile de lichiditate globale. Dacă piețele interpretează politica comercială ca o înăsprire a condițiilor financiare, criptomonedele vor fi primele afectate”, a declarat Billy Leung, strateg de investiții la Global X Australia.

În paralel, aurul spot a scăzut marți cu aproximativ 1%, până la 5.171,87 dolari pe uncie, în timp ce Ether, a doua cea mai mare criptomonedă, a pierdut peste 1%, coborând la 1.831,52 dolari.

