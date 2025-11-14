Comisia Europeană deschide un nou dosar împotriva Google. Acuzații de abuz în rezultatele căutărilor de știri

Bruxelles-ul deschide un nou dosar împotriva companiei-mamă a Google, Alphabet. Comisia Europeană suspectează că Google retrogradează în mod nedrept rezultate din știri, încălcând Legea piețelor digitale (DMA), relatează Financial Times.

Ancheta se concentrează pe „politica de abuz al reputației site-ului”. Comisia suspectează că unitatea Alphabet retrogradează rezultatele pentru site-urile editorilor atunci când acestea includ conținut de la parteneri comerciali.

Comisia, principala autoritate antitrust din UE, urma să anunțe noua anchetă joi. Noua anchetă se încadrează în Legea privind piețele digitale, care este concepută pentru a combate dominația „paznicilor digitali” – cele mai mari platforme online. Legea prevede ca aceste mari companii de tehnologie să nu dezavantajeze în mod nedrept alte grupuri care operează pe platformele lor.

Dacă sunt găsite vinovate de nerespectare, companiile riscă amenzi de până la 10% din vânzările anuale globale.

Aceste măsuri sunt cel mai recent semn că noua comisie, care și-a început mandatul actual în decembrie, va continua să aplice DMA.

Ancheta vine în ciuda riscului unor potențiale represalii din partea administrației Trump, care a atacat direct amenzile impuse de UE companiilor americane, numindu-le o „formă de impozitare”.

Noua anchetă UE vine după o amendă de aproape 3 miliarde euro aplicată în septembrie. Bruxelles-ul a sancționat Google pentru că ar fi favorizat propriile servicii de tehnologie publicitară.

Amenda a provocat furia președintelui american Donald Trump. Acesta a criticat sancțiunea ca fiind „discriminatorie”

Google a refuzat să comenteze anunțul iminent. Cu toate acestea, compania susține că utilizatorii s-au plâns de „SEO parazitar” sau „abuz de reputație a site-ului” – în care surse bine-cunoscute permit apariția de conținut slab pe site-urile lor.

