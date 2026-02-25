China, un aliat al Rusiei, a declarat că nu are informații despre „intențiile de a transfera arme nucleare Ucrainei din partea Franței și Marii Britanii”, așa cum se speculează în Rusia. În același timp, Beijingul a adăugat că întotdeauna a insistat asupra faptului că armele nucleare nu pot fi folosite, scrie RBC Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al MAE chinez, Mao Ning, a răspuns acuzațiilor lansate anterior de serviciile de informații rusești, care au spus că Franța și Marea Britanie plănuiesc să transfere armament nuclear către Kiev. Mao Ning a precizat miercuri că nu deține informații relevante despre aceste presupuse transferuri și a subliniat că Beijingul este un adept al neproliferării nucleare.

„China a susținut întotdeauna că armele nucleare nu pot fi folosite și că un război nuclear nu trebuie purtat. Obligațiile internaționale de neproliferare nucleară ar trebui respectate cu seriozitate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe.

Serviciul rus de Informații Externe, SVR, și odată cu acesta mai mulți politicieni ruși, a afirmat pe 24 februarie că Londra și Parisul ar lucra la furnizarea clandestină a unor componente nucleare sau chiar a unei „bombe murdare” pentru a întări poziția Ucrainei în negocieri. În după-amiaza zilei de 24 februarie, Vladimir Putin, în timpul unei reuniuni a așa-numitului Colegiu FSB, a declarat că Ucraina ar putea folosi arme nucleare împotriva Rusiei.

Volodimir Zelenski a respins acuzațiile Moscovei, pe care le-a considerat o formă de presiune politică și o încercare a Rusiei de a distrage atenția, în contextul în care Ucraina nu deține arme nucleare.

