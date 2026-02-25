Pilotul rănit în capturarea lui Maduro a primit Medalia de Onoare în timpul discursului lui Trump în fața Congresului

Un pilot american de elicopter a fost rănit în raidul în care a fost capturat dictatorul Venezuelei, Nicolás Maduro, Marți, cu ocazia discursului ținut despre Starea Națiunii în cadrul Congresului, acesta a primit Medalia de Onoare a Congresului din partea președintelui Donald Trump.

Americanul Eric Slover pilota elicopterul CH-47 Chinook care a coborât asupra „fortăreței militare puternic protejate”, acolo unde se afla dictatorul venezuelean, a explicat președintele Donald Trump.

Piciorul pilotului a fost sfâșiat în bucăți de la gloanțe

Trump a dezvăluit public că în ciuda atacului reușit, operațiunea militară s-a soldat cu șapte soldați americani cu răni provocate de împușcături și șrapneluri.

„În timp ce se pregătea să aterizeze, mitralierele inamice au tras din toate unghiurile, iar Eric a fost lovit foarte grav în picior și șold, glonț după glonț”, a relatat președintele.

Eric Slover „a încasat patru împușcături care i-au sfâșiat piciorul în numeroase bucăți”.

Trump invocă doctrina Monroe și anunță lovituri împotriva „narcoteroriștilor” din America Latină

Trump trece la interesul SUA pentru emisfera de Vest – doctrina Monroe – şi menţionează campania de atacuri împotriva „narcoteroriştilor”. În Mexic, am reuşit să doborâm un lider de cartel foarte important, spune el, referindu-se la „El Mencho”. „Sunt foarte mândru de această realizare a militarilor americani”, a spus Trump referindu-se la operaţiunea din Venezuela de capturare a fostului dictator Nicolas Maduro. „A fost o victorie colosală pentru securitatea SUA şi a deschis un drum nou pentru oamenii de acolo. Lucrăm îndeaproape cu noul lider, Delcy Rodriguez”, a afirmat şeful Casei Albe.

