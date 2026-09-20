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Oradea a obținut locul 2 la Campionatul European al Vatmanilor. Prin ce probe au trecut românii și cât de aproape au fost să devină campioni

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O competiție inedită a avut loc sâmbătă, la Varșovia, unde cei mai pricepuți vatmani din Europa și-au testat îndemânarea la Campionatul European al Vatmanilor – TRAM-EM 2026. La start s-au aflat 26 de echipe, iar România a fost reprezentată de o echipă din Oradea. Vatmanii orădeni au obținut locul al doilea și au devenit astfel vicecampioni europeni.

Echipa Oradea Transport Local (OTL), formată din vatmanii Ionela Schipor și Florin Olaru, a acumulat 5.820 de puncte la ediția din acest an a competiției. Pe primul loc s-a clasat echipa din Praga, cu 6.000 de puncte, iar reprezentanții Sofiei au ocupat poziția a treia, cu 5.750 de puncte.

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Rezultatul obținut la Varșovia reprezintă una dintre cele mai bune clasări obținute de Oradea în istoria participării sale la Campionatul European al Vatmanilor. Directorul general al OTL SA, Adrian Revnic, i-a felicitat într-o postare pe rețelele sociale pe cei doi vatmani pentru rezultatul obținut și pentru titlul de vicecampioni europeni.

Ce probe de foc au avut de îndeplinit vatmanii

Campionatul European al Vatmanilor nu urmărește viteza, ci pune accent pe precizia și controlul tramvaiului. Probele verifică o serie de abilități pe care vatmanii le folosesc și în activitatea zilnică: aprecierea distanțelor, frânarea, concentrarea și controlul vechiculului.

Competiția s-a desfășurat în două manșe, fiecare cu câte șase probe. Printre acestea s-au numărat oprirea cu precizie, frânarea de urgență, aprecierea distanței laterale față de obstacole, oprirea exactă în stație și estimarea vitezei fără ajutorul vitezometrului.

Programul a inclus însă și probe spectaculoase precum „Tram Bowling” și „Tram Billiards”, care au testat capacitatea vatmanilor de a controla cu precizie tramvaiul în situații speciale. Traseul de concurs a avut aproximativ 250 de metri și a fost amenajat pe strada Marszałkowska, în centrul Varșoviei.

26 de echipe au participat la competiția desfășurată la Varșovia

La ediția din acest an au participat 26 de echipe reprezentând orașe cu rețele de tramvai din Europa și Australia. Printre participante s-au numărat echipe din Praga, Sofia, Zagreb, Bratislava, Kiev, Zurich, Viena, Budapesta, Milano, Barcelona, Londa și Varșovia.

Melbourne a fost, de asemenea, reprezentat la competiția desfășurată în capitala Poloniei.

Oradea a găzduit ediția Campionatului European al Vatmanilor din 2023

Oradea a găzduit Campionatul European al Vatmanilor în 2023, atunci când competiția s-a defășurat pentru prima dată în România. La ediția organizată atunci au participat 25 de echipe din 19 țări.

TRAM-EM a fost lansată în 2012, la Dresda, și a devenit o competiție anuală pentru vatmanii din Europa. În 2025, concursul a avut un format mondial, iar în 2026 a revenit la formatul european.

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