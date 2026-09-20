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Guvernul Bolojan se mobilizează pe ultima sută de metri. Ministerul Finanțelor alocă un miliard de lei în beneficiul anumitor categorii de cetățeni

Ruxandra Radulescu
Guvernul Bolojan se mobilizează pe ultima sută de metri. Ministerul Finanțelor alocă un miliard de lei în beneficiul anumitor categorii de cetățeni
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Desemnarea lui Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR la funcția de premier, determină Guvernul demis Bolojan să se mobilizeze, pe ultima sută de metri. După ce Mureșan a declarat că va continua măsurile premierului demis, Alexandru Nazare, interimar la Finanțe, anunță că a făcut rost de peste un miliard de lei pentru plata compensărilor la energie și a drepturilor la transport pentru persoanele cu dizabilități.

„Peste 1 mld. lei pentru plata compensărilor la energie şi a drepturilor de transport pentru persoanele cu dizabilități”, afirmă ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook.

Suma de peste un miliard de lei intră în contul Ministerului Muncii în septembrie

În încercarea de a convinge românii că măsurile de austeritate impuse de Bolojan au început să dea roade, Alexandru Nazare menționează că bugetul Ministerului Muncii a fost suplimentat cu peste un miliard de lei, iar suma va intra în conturile instituției în luna septembrie.

„Am aprobat suplimentarea cu 1,058 miliarde de lei a limitei de cheltuieli a Ministerului Muncii pentru luna septembrie, în cadrul bugetului deja aprobat, astfel încât plățile prevăzute să poată fi făcute în ritmul necesar.

Cea mai mare parte a sumei – 1,03 miliarde de lei – este destinată decontărilor către furnizorii de energie pentru schema de compensare a consumului de energie electrică și gaze naturale.

Diferența, de aproximativ 29 de milioane de lei, asigură plata drepturilor de transport pentru persoanele cu dizabilități”, precizează Nazare.

Amintim că o astfel de suplimentare de buget ar fi fost aplicată, în mod normal, și în cazul altor instituții ale statului, dacă România ar fi avut un Guvern cu puteri depline care să poată face rectificare bugetară.

„Schema de compensare are resurse prevăzute în buget. Ceea ce facem acum este să asigurăm spațiul necesar pentru ca o parte mai mare din aceste plăți să poată fi realizată în luna septembrie, într-un context în care ritmul decontărilor către furnizori a rămas în urma volumului obligațiilor acumulate”, a mai adăugat Nazare.

Premierul propus de PNL-USR, Siegfried Mureșan, vrea să continue măsurile de austeritate ale lui Bolojan

La scurt timp după ce a fost desemnat pentru funcția de premier al României, Siegfried Mureșan a subliniat că va continua măsurile începute de premierul demis Bolojan, care, în opinia sa, „a făcut multe lucruri bune pentru țară”.

Întrebat în cadrul unui interviu la DIGI 24 dacă are de gând să renunțe la CASS pentru mamele aflate în concediul de creștere a copilului, și să ofere elevilor burse sociale și pe perioada vacanței de vară, Mureșan a dat de înțeles că România nu este pregătită pentru astfel de măsuri.

„Toate aceste măsuri trebuie luate în măsura în care ne permitem. Iau în calcul relaxarea acestor măsuri, în măsura în care ne permitem. Cred că indicatorii sunt un pic mai buni, dar o să discutăm la anul”, a declarat Mureșan.

Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi în Parlament

Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. La momentul desemnării nu exista o majoritate parlamentară conturată. Șeful statului a precizat că l-a ales pentru că, după 6 ore de consultări cu partidele, Mureșan a avut cele mai multe voturi.

Pentru a deveni premier, Siegfried Mureșan va trebui să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului. Pentru învestire Mureșan are nevoie de 233 de voturi

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