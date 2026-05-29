Prima pagină » Știri externe » Cancelarul german denunță Rusia pentru incursiunea „imprudentă" a dronelor în România: „Suntem pregătiți să apărăm fiecare cm din teritoriul NATO"

Friedrich Merz a denunțat Federația Rusă pentru incidentul din Galați, când o dronă de fabricație rusească s-a prăbușit peste un bloc din locuințe.  

Cancelarul german a calificat incursiunea în spațiul NATO ca fiind „imprudentă” și a acuzat Rusia pentru escaladarea conflictului din Ucraina.

„Incursiunea imprudentă a dronelor Rusiei în România demonstrează încă o dată disponibilitatea Rusiei de a escalada acțiunile.”

Merz a declarat că Germania este alături de statele membre NATO și a făcut apel la întărirea flancului estic.

„Germania este alături de aliații noștri NATO. Incidentul subliniază încă o dată necesitatea unei posturi NATO întărite pe flancul estic. Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul aliat”.

Sursa Foto: Hepta

NEWS ALERT Péter Magyar, prima victorie majoră la Bruxelles. Premierul maghiar obține deblocarea a 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria
16:18
Péter Magyar, prima victorie majoră la Bruxelles. Premierul maghiar obține deblocarea a 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria
REACȚIE Keir Starmer susține că incidentul de la Galați este „o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO”. „Rusia nu are respect pentru suveranitatea vecinilor săi“
16:05
Keir Starmer susține că incidentul de la Galați este „o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO”. „Rusia nu are respect pentru suveranitatea vecinilor săi“
NEWS ALERT Medvedev, după prăbușirea dronei ruse în Galați: „Cetățeni UE, autoritățile voastre au intrat în război cu Rusia. Somnul liniștit s-a terminat”
15:36
Medvedev, după prăbușirea dronei ruse în Galați: „Cetățeni UE, autoritățile voastre au intrat în război cu Rusia. Somnul liniștit s-a terminat”
REACȚIE Putin a fost informat despre incidentul cu drona din România. Kremlinul reacționează după decizia luată de Nicușor Dan
15:24
Putin a fost informat despre incidentul cu drona din România. Kremlinul reacționează după decizia luată de Nicușor Dan
NEWS ALERT Maria Zaharova amenință Bucureștiul cu „măsuri de retorsiune“ după închiderea Consulatului Rusiei de la Constanța
15:13
Maria Zaharova amenință Bucureștiul cu „măsuri de retorsiune“ după închiderea Consulatului Rusiei de la Constanța
REACȚIE Premierul slovac cere deschiderea unui dialog între UE și Rusia după incidentul de la Galați
14:41
Premierul slovac cere deschiderea unui dialog între UE și Rusia după incidentul de la Galați
