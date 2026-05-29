Cancelarul german denunță Rusia pentru incursiunea „imprudentă” a dronelor în România: „Suntem pregătiți să apărăm fiecare cm din teritoriul NATO”

Friedrich Merz a denunțat Federația Rusă pentru incidentul din Galați, când o dronă de fabricație rusească s-a prăbușit peste un bloc din locuințe.

Cancelarul german a calificat incursiunea în spațiul NATO ca fiind „imprudentă” și a acuzat Rusia pentru escaladarea conflictului din Ucraina.

„Incursiunea imprudentă a dronelor Rusiei în România demonstrează încă o dată disponibilitatea Rusiei de a escalada acțiunile.”

Merz a declarat că Germania este alături de statele membre NATO și a făcut apel la întărirea flancului estic.

„Germania este alături de aliații noștri NATO. Incidentul subliniază încă o dată necesitatea unei posturi NATO întărite pe flancul estic. Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul aliat”.

