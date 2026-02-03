China e prima țară din lume care interzice portierele cu mâner ascuns la mașini. Ce mărci sunt vizate

„O piață de masă. Un risc de masă”. Republica Populară Chineză a devenit prima țară din lume care a interzis mânerele de ușă retractabile în autoturisme. Vor fi vizate și noile modele Tesla.

Începând din 1 ianuarie 2027, toate autoturismele noi din China trebuie să se deschidă mecanic, fără mânere retractabile, ascunse și „inteligente”. Decizia a fost luată de Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației după o serie de accidente mortale.

„Decesele puteau fi evitate”

În cazul accidentelor și incendiilor, sistemul electric a cedat, ușile nu s-au deschis, iar oamenii au rămas blocați înăuntru. Au rezultat decese care puteau fi evitate. Și aceasta nu este o problemă de nișă. În prezent, mânerele de ușă ascunse sunt montate pe aproximativ 60% dintre cele mai bine vândute autoturisme electrice și hibride din țară, scrie The Guardian. Noua măsură va crește nivelul de siguranță rutieră.

Primul mâner de ușă retractabilă a fost popularizat de Elon Musk, în 2012, când a fost lansat Tesla Model S. Mânerul era integrat în ușă și erau utilizate semnale electrice pentru a activa zăvorul. Mânerele de uși retractabile sporeau eficiența prin reducerea rezistenței la înaintare, dar acestea se blocau dacă automobilul electric rămânea fără energie.

În 2024, compania Tesla a fost dată în judecată de către părinții unui adolescent ucis într-un accident rutier cauzat de un model Cybertruck. Automobilul electric a lovit un copac și a luat foc spontan. Dintre cei patru pasageri prinși în interiorul mașinii, numai unul a supraviețuit după ce a reușit să se salveze.

